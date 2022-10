Ένας θεσμός, πλέον, για τον ελληνικό αθλητισμό γιορτάζει φέτος το 10o έτος δημιουργίας του. Τo Navarino Challenge μεγάλωσε, εμπλουτίστηκε και ενέπνευσε. Το τριήμερο 21-23 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί ξανά, πιο «γεμάτο» από ποτέ.

Από μία ιδέα για έναν σύνθετο αγώνα δρόμου, το 2013, σε ένα πρωτοποριακό πολυαθλητικό event που συγκεντρώνει κορυφαίους και κορυφαίες του πρωταθλητισμού και τους ενώνει με το κοινό που αγαπά να αθλείται. Αυτό είναι το Navarino Challenge.

Navarino Challenge: Η αρχή

Η ιδέα υλοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2013, με ένα πρόγραμμα που αφορούσε μόνο σε κούρσες δρόμου μέσα στα όμορφα μέρη της Μεσσηνίας και της Αρκαδίας. Ένα τριήμερο γεμάτο τρέξιμο, δρομείς με όρεξη για πολλά χιλιόμετρα και κοινό που αγκάλιασε την ιδέα. Ολυμπιονίκες τίμησαν με την παρουσία τους τον αγώνα, για να φανεί από τότε ακόμη πως κάτι μεγάλο ερχόταν.

Ο θρύλος του μαραθωνίου, υποστηρικτής του «ευ αγωνίζεσθαι» και μία μεγάλη προσωπικότητα με εκπληκτική αποδοχή στις ΗΠΑ, ανέλαβε τον ρόλο του πρεσβευτή του «Navarino Challenge», το οποίο έλαβε χώρα σε τρεις διαφορετικές διαδρομές, με σημείο εκκίνησης στις 18 Οκτωβρίου 2013, το χωριό Σιλίμνα της Αρκαδίας, τόπο καταγωγής της οικογένειας του Κωνσταντίνου Καρνάζη. Μάλιστα, ο αγώνας της πρώτης ημέρας είχε επετειακό χαρακτήρα, αφού ακριβώς πριν από εκατό χρόνια, το 1913, έφυγε από τη Σιλίμνα ο παππούς του Dean, μετανάστης για την Αμερική. Μια διαδρομή που, πέραν του αθλητικού ενδιαφέροντος, είχε και στιγμές συγκίνησης, καθώς ο Dean βρέθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, συναντώντας επίσης τους Έλληνες συγγενείς του για πρώτη φορά.

Τη δεύτερη ημέρα, πραγματοποιήθηκε ο Ημιμαραθώνιος, από την Αρχαία Μεσσήνη μέχρι την Κεντρική Πλατεία Μεσσήνης, ενώ την τρίτη, η δράση μεταφέρθηκε στην Costa Navarino (σημείο τερματισμού), όπου οι δρομείς διένυσαν την απόσταση των 15χλμ. από την Πύλο.

Και... ήρθε το πρώτο βραβείο, αφού το πρώτο Navarino Challenge τιμήθηκε με το Gold Award - Sports Tourism. H επιτυχία και η αγκαλιά του κόσμου έφερε νέες ιδέες και το Navarino Challenge, όπως το ξέρουμε σήμερα, άρχισε να δημιουργείται.

Η εξέλιξη

Την αμέσως επόμενη χρονιά, το 2014, η διοργάνωση εμπλουτίστηκε. Eπιδείξεις και μαθήματα τάε κβον ντο και κολύμβησης εδραίωσαν τη θέση τους δίπλα στους αγώνες δρόμου, μαζί με ημερίδα για την παιδική παχυσαρκία αλλά και μέρα σινεμά. Παράλληλα, εντάχθηκε και μία διαδρομή τρεξίματος 15χλμ. στην Καλαμάτα. Κάπως έτσι και οι μικροί φίλοι του αθλητισμού βρέθηκαν πιο κοντά στο Navarino Challenge. Μπάσκετ, ποδηλασία, αναρρίχηση, boccia μπήκαν στο πρόγραμμα. Για μικρούς, μεγάλους, μεγαλύτερους.

Το 2015 εδραιώθηκε η μαγική διαδρομή τρεξίματος του Ημιμαραθωνίου, που διασχίζει τη Βοϊδοκοιλιά και την ανάδειξη του Δήμου Πύλου-Νέστορος με τη διοργάνωση ενός κολυμβητικού αγώνα στον όρμο του Ναυαρίνου με θέα την επιβλητική Σφακτηρία!

1200 συμμετοχές από Ελλάδα και περισσότερες από 9 χώρες του εξωτερικού, με τον μικρότερο συμμετέχοντα να μετρά μόλις 6 μήνες ζωής και τον γηραιότερο 70 έτη. Αυτό ήταν το Navarino Challenge το 2015, δύο χρόνια μετά την «πρεμιέρα» του.

2000 συμμετοχές το 2016, 16 δραστηριότητες και για πρώτη φόρα kids athletics, aqua aerobic, baby swimming, SUP.

To 2017 η οικογένεια του Navarino Challenge μεγάλωσε. Aθλητές από 17 χώρες και 16 δράσεις με νέες προσθήκες: επίδειξη Boccia και Bike Ride.

28 δράσεις το 2018 και 2500 συμμετοχές, και για πρώτη φορά Βeach volley και Βeachathlon.

Κι όλο μεγάλωνε αυτό το εγχείρημα, με αποκορύφωμα το 2019 που οι συμμετοχές (2.700, όλων των ηλικιών, από 40 χώρες) και οι δράσεις (30) πολλαπλασιάστηκαν.

Ο Έλληνας «Θεός» του μπάσκετ Νίκος Γκάλης κηρύσσει την έναρξη του Navarino Challenge 2019 με το τζάμπολ στο τουρνουά μπάσκετ ενώ ακολουθεί η βράβευση του ως τιμώμενο πρόσωπο.

Το 2021 «Ο αθλητισμός ενώνει» και πάλι μετά την πανδημία.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης στο άλμα εις μήκος, Μίλτος Τεντόγλου, αναβιώνει για πρώτη φορά το άλμα άνευ φοράς του σπουδαίου Έλληνα Ολυμπιονίκη από την Πύλο, Κωνσταντίνου Τσικλητήρα.

Εκγύμναση όλων των μορφών, που κέρδισε ήδη τους αθλούμενους. Πώς, όμως, θα γινόταν το event για όλους; Ακόμη και για τους... χομπίστες; Οι κορυφαίοι αθλητές της χώρας έφεραν τη λύση. Ολυμπιονίκες, παγκόσμιοι πρωταθλητές, κορυφαίοι στο είδος τους και -πάνω απ' όλα- προσιτοί, δίπλα στο κοινο και στα παιδιά με μαθήματα και επιδείξεις.

Την ίδια χρονιά το moto «We All Speak Greek» έγινε μπλουζάκι και άνθρωποι από όλο τον κόσμο διάβασαν (και φόρεσαν) ελληνικές λέξεις. Το ελληνικό στοιχείο ταξίδεψε σε τέσσερις ηπείρους.

Μαζί τους πολλαπλασιάστηκαν και τα βραβεία. Το Navarino Challenge εδραίωνε τη θέση του ανάμεσα στα καλύτερα πολυαθλητικά event του κόσμου αφού, μέχρι σήμεραλ έχει λάβει συνολικά 45 βραβεία στην ιστορία του έχοντας σαρώσει όλους τους θεσμούς βραβείων στην Ελλάδα Ermis, Tourism, Sports Marketing, Event, Digital Media, European Week of Sport) αλλά και στο εξωτερικό (World Travel & Tourism Awards [WTM]). Το μόνο ελληνικό event που έχει βραβευτεί σε αυτόν τον θεσμό.

Το σήμερα

Με μότο «Ο Αθλητισμός ενώνει» και ένα τριήμερο γεμάτο δραστηριότητες, το Navarino Challenge είναι πια ένας σημαντικός πόλος έλξης για το αθλητικό κοινό της χώρας και όχι μόνο. Τεράστια ονόματα του ελληνικού αθλητισμού, όπως ο Λευτέρης Πετρούνιας της ενόργανης γυμναστικής ή οι Δημήτρης Διαμαντίδης και Γιώργος Πρίντεζης του μπάσκετ, θα βρεθούν στο μεσσηνιακό event και θα κάνουν επιδείξεις και μαθήματα σε νεαρά παιδιά, δίνοντάς τους την ευκαιρία να βρεθούν δίπλα στα είδωλά τους και να δημιουργήσουν τις καλύτερες αναμνήσεις, παίρνοντας παράλληλα τα απαραίτητα ερεθίσματα για να αγαπήσουν τον αθλητισμό.

Πάνω από 14 δράσεις, 16 Ολυμπιακά αθλήματα, 15 Ολυμπιονίκες στην Costa Navarino και την Πύλο.

Το φετινό πρόγραμμα του Navarino Challenge θα είναι το πλουσιότερο από ποτέ στην ιστορία των 10 χρόνων του. Με το μήνυμα «Ο Αθλητισμός Ενώνει» άνθρωποι όλων των ηλικιών και δυνατοτήτων συμμετέχουν σε δράσεις όπως: αγώνας επίδειξης τένις, αγώνας επίδειξης μπάσκετ ΑΜΕΑ, 4on4 τουρνουά μπάσκετ, tennis induction, ποδηλατάδα στη Βοϊδοκοιλιά, high intensity training, μαθήματα kick boxing, μαθήματα baby swimming, μαθήματα πυγμαχίας, spinning challenge, μαθήματα pilates, yoga, men’s & women’s round robbin tournament με UTS format, καγιάκ στη νήσο Σφακτηρία, gravel bike tour 30χλμ. στον καταρράκτη Καλαμάρη, μαθήματα μπάσκετ, half day kids camp, τουρνουά padel, beachathlon, heavy cardio workout, Tsimikas football clinics, μαθήματα αναρρίχησης, King of the Court Beach Volley Tournament ανδρών, γυναικών και μεικτό, άλμα εις μήκος, μαθήματα golf, gymnastics, μαθήματα κωπηλασίας, μαθήματα ελευθέρας πάλης, “Feed the Fish” golf exhibition game, μαθήματα κολύμβησης και φυσικά τρέξιμο.

Δες εδώ το πρόγραμμα της διοργάνωσης.

Περισσότεροι από 21 κορυφαίοι πρωταθλητές και πρωταθλήτριες του επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού και αμέτρητες συμμετοχές θα απαρτίζουν το φετινό Navarino Challenge γεμίζοντας τους Μεσσηνιακούς δρόμους το τριήμερο 21-23 Οκτωβρίου.