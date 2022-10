Τι σημαίνει «mansplaining»; Παραδείγματα που θα σε βοηθήσουν να κατανοήσεις τον όρο

Με 8 στις 10 γυναίκες να δηλώνουν πως έχουν βιώσει τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους mansplaining, είναι χρήσιμο να δούμε τι πραγματικά σημαίνει αυτός ο όρος που έχει μπει στην καθημερινότητά μας τα τελευταία χρόνια.

«Θα σου πω εγώ, ξέρω καλύτερα από εσένα».

Αν διαβάζεις αυτό το κείμενο και είσαι γυναίκα, τότε ίσως να έχεις ακούσει αυτή τη φράση αρκετές φορές στη ζωή σου.

Αν πάλι διαβάζεις αυτό το κείμενο και είσαι άντρας, τότε ίσως να έχεις πει αυτή τη φράση σε γυναίκες αρκετές φορές στη ζωή σου.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του Human Rights Channel, τo 80% των γυναικών δήλωσε ότι έχει αντιμετωπίσει το φαινόμενο του mansplaining στον εργασιακό χώρο. Άλλες έρευνες έχουν δείξει πως το μεγαλύτερο ποσοστό των ανδρών (70%) που κάνουν mansplaining, είναι είτε οι σύντροφοί τους, είτε άντρες που θα συναντήσουν οι γυναίκες σε διάφορες κοινωνικές περιστάσεις της καθημερινότητάς τους.

Πρόκειται για αγγλικό νεολογισμό που προέρχεται από τον συνδυασμό των λέξεων man (=άντρας) και explaining (=εξήγηση). Στα ελληνικά δεν υπάρχει μέχρι στιγμής αντίστοιχος όρος.

Με άλλα λόγια, mansplaining είναι όταν ένας άντρας διακόπτει μια γυναίκα για να της εξηγήσει κάτι για ένα θέμα που νομίζει πως γνωρίζει καλύτερα από εκείνη, χωρίς να του έχει ζητηθεί να το κάνει, με τρόπο υπεροπτικό ή υποτιμητικό. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, ο άντρας που το κάνει αυτό, αποδεικνύεται πως γνωρίζει λιγότερα επί του θέματος.

Εδώ να σημειώσουμε πως παρόλο που ο όρος χρησιμοποιείται ευρέως μόνο τα τελευταία χρόνια, η γενικότερη ιδέα του mansplaining υπήρχε παλαιόθεν. Ωστόσο, η Αμερικανίδα συγγραφέας Rebecca Solnit είναι αυτή που εισήγαγε το mansplaining σε ευρύτερο κοινό το 2008, μέσα από το δοκίμιό της με τίτλο «Men Explain Things to Me».

Για να το κατανοήσουμε καλύτερα, ας ρίξουμε μια ματιά στο παρακάτω διάγραμμα:

Με λίγα λόγια, όταν μια γυναίκα σου ζητήσει να της εξηγήσεις κάτι, τότε σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για mansplaining. Όταν, όμως, δεν στο έχει ζητήσει, τότε πρέπει να αναλογιστείς αν αυτό που κάνεις είναι mansplaining.

Ένα πολύ τρανταχτό παράδειγμα για να κατανοήσουμε τον όρο αποτελεί η περίπτωση της δημοσιογράφου Olivia Nuzzi, η οποία έγραψε παλαιότερα σε ανάρτησή της στο twitter ότι «κάποια στιγμή ένας άνδρας προσπάθησε να μου εξηγήσει ένα άρθρο. Ένα άρθρο που είχα γράψει εγώ η ίδια».

once a man tried to explain an article to me. An article I wrote.