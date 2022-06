H Digital Minds δημιουργεί αθλητικό τμήμα σε συνεργασία με τον Βασίλη Σαμπράκο

H Digital Minds με 10 χρόνια παρουσίας στο χώρο του digital marketing και διατηρώντας, για 3η συνεχόμενη χρονιά, τον τίτλο Influencer Agency of the Year προχωρά στη σύσταση ενός νέου business unit με επίκεντρο τον αθλητισμό σε συνεργασία με τον Βασίλη Σαμπράκο (Head of Sports) —καταξιωμένο επαγγελματία με εμπειρία τριών δεκαετιών στην διαχείριση αθλητικών μέσων ενημέρωσης και τα σπορ.

Η “Digital Minds Sports” παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες digital marketing σε αθλητές, brands, ομάδες, ομοσπονδίες, αθλητικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες που θέλουν να ενισχύσουν την digital παρουσία τους. Στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνει συνολικά τη στρατηγική, τη δημιουργία, την παραγωγή και προώθηση περιεχομένου στα Social Media και τις digital πλατφόρμες.

Δήμος Σταθάτος (Chief Content Officer): «Είμαστε ενθουσιασμένοι, που μετά από αρκετό χρόνο προετοιμασίας, μπορούμε να ανακοινώσουμε και επίσημα το νέο μας unit. Η εμπειρία, η αποτελεσματικότητα και η τεχνολογία της Digital Minds σε συνδυασμό με την πορεία του Βασίλη Σαμπράκου στον αθλητικό χώρο μας κάνουν να νιώθουμε αισιόδοξοι για το νέο αυτό εγχείρημα».

Βασίλης Σαμπράκος (Head of Sports): «Η εγγύηση των υπηρεσιών της Digital Minds μου δημιουργεί την πίστη ότι όλοι όσοι λειτουργούν στον αθλητισμό θα έχουν πλέον την ευκαιρία να βελτιώσουν την online παρουσία τους και να αποκτήσουν τη δυναμική που οραματίζονται στα social media. Επιπλέον, τα brands γνωρίζουν πως υπάρχει ένα agency για να τα συνδέσει με αθλητικές προσωπικότητες και να δημιουργήσει αξιόλογο περιεχόμενο».

Αποστολή του νέου unit: “Digitize the power of sports”.

Ενημερωθείτε αναλυτικά εδώ: www.digitalmindssports.com