Οπαδοί του ΑΠΟΕΛ επιτέθηκαν με ξύλα σε οπαδούς της Ομόνοιας που πανηγύριζαν την κατάκτηση του κυπέλλου Κύπρου.

Επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης (25/5) στη Λευκωσία. Φίλοι της Ομόνοιας δέχτηκαν επίθεση την από οπαδούς του «συμπολίτη» ΑΠΟΕΛ την ώρα που πανηγύριζαν την κατάκτηση του κυπέλλου Κύπρου. Οι δράστες χτύπησαν με ξύλα και τραυμάτισαν αρκέτους υποστηρικτές του «τριφυλλιού», ενώ έσπασαν και αυτοκίνητα.

Cyprus Cup final. 25.05.2022

Omonia Nicosia - Ethnikos Achnas.



After the match, APOEL attacks Omonia fans, who celebrated their team's victory in the streets of Nicosia.



6 cars were destroyed and several people from Omonia were injured. pic.twitter.com/ZxDud0Iorj