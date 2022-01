H Σέφιλντ Γιουνάιτετ έφτασε κοντά στην απόκτηση του Βασίλη Μπάρκα με τη μορφή δανεισμού, όμως το «deal» χάλασε λόγω των υπερβολικών απαιτήσεων των Σκωτσέζων.

Ο Βασίλης Μπάρκας δεδομένα βρίσκεται εκτός πλάνων της Σέλτικ, έχοντας καταγράψει μόλις δυο συμμετοχές την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Η καλύτερη λύση για τον διεθνή τερματοφύλακα αλλά και για το σκωτσέζικο κλαμπ θα ήταν να αποχωρήσει ο πρώην κίπερ της ΑΕΚ την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, όμως οι «Κέλτες» έχουν υπερβολικές απαιτήσεις.

Σύμφωνα με τη «Daily Mail», ο Μπάρκας έφτασε κοντά στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ με την ομάδα της Championship να φτάνει σε προχωρημένες επαφές με τους Σκωτσέζους για τον δανεισμό του διεθνή πορτιέρε, όμως η συμφωνία χάλασε όταν οι «πράσινοι» ζήτησαν επιπλέον ενοίκιο εκτός από την πληρωμή του μεγαλύτερου μέρους των 20.000 λιρών που παίρνει ο υψηλόσωμος κίπερ κάθε εβδομάδα αλλά και να μπει οψιόν αγοράς ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι απαιτήσεις των «Κελτών» κρίθηκαν υπερβολικές και η μεταγραφή «ναυάγησε» με τον Μπάρκα να περιμένει πλέον κάποια πρόταση από τη Σουηδία, όμως με βάση τα «θέλω» της Σέλτικ δεν αποκλείεται ο Έλληνας τερματοφύλακας να μείνει όλη τη σεζόν στη Γλασκώβη.

🇬🇷 | Vasilis Barkas



Sheffield United have pulled out of talks to sign Vasilis Barkas on loan from Celtic.



The Championship side were keen to bring in the GK however baulked when Celtic wanted a £2.5M option to buy, loan fee & majority of his £20K wage covered.



[@DailyMailUK] pic.twitter.com/eHKy8lORQh