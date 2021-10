Γουλβς: Η απίστευτη τετραπλή απόκρουση του τερματοφύλακα της U18 (vid)

O 18χρονος Τζέιμς Στόρερ της Γουλβς αποτελεί έναν από τους ανερχόμενους Άγγλους τερματοφύλακες και κόντρα στην U18 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έδειξε ένα εντυπωσιακό δείγμα του ταλέντου του.

Ο 18χρονος Τζέιμς Στόρερ της Γουλβς αποτελεί ένα από τα μεγάλα project του αγγλικού ποδοσφαίρου. Ο νεαρός γκολκίπερ θεωρείται στο νησί ως ένα από τα πλέον ανερχόμενα ταλέντα στον άσο και κόντρα στην U18 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έδειξε το γιατί.

Στον αγώνα με τα ταλεντάκια των «Κόκκινων Διαβόλων» ο Στόρερ πρωταγωνίστησε, κατεβάζοντας... «ρολά». Ο 18χρονος «πορτιέρε» κατάφερε να κάνει τέσσερις αποκρούσεις σε μια φάση (!) κάνοντας ένα highlight που θα ζήλευε και ο... Ζοσέ Σα της πρώτης ομάδας των «Λυκών».

Η τετραπλή επέμβαση του Στόρερ:

England's future No 1? 🧤🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Just the quadruple save from Wolves youngster James Storer in an U18 match against Man Utd 🤯 pic.twitter.com/3qeFiJNE4z