Γιακουμάκης για το πρώτο του γκολ με την Σέλτικ: «Ήταν κάτι που περίμενα με ανυπομονησία να νιώσω» (vids)

Τον ενθουσιασμό του για το πρώτο γκολ που κατάφερε να πετύχει με τη φανέλα της Σέλτικ, εξέφρασε ο Γιώργος Γιακουμάκης.

Ο πρώτος σκόρερ του ολλανδικού πρωταθλήματος την περασμένη σεζόν, πήρε μετεγγραφή στο τέλος του καλοκαιριού για την Σέλτικ και άρχισε πλέον να... εξαργυρώνει τα χρήματα που δαπάνησαν για αυτόν.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Γιακουμάκης πήρε για πρώτη φορά φανέλα βασικού στο ματς με τη Σεντ Τζόνσον και το συνδύασε με τον καλύτερο τρόπο, καθώς άνοιξε λογαριασμό με την Σέλτικ, πετυχαίνοντας ένα πανέμορφο τέρμα.

Μετά το τέλος του αγώνα, μιλώντας στο «Celtic TV», αναφέρθηκε στο σπουδαίο αυτό επίτευγμα, μη μπορώντας να κρύψει τον ενθουσιασμό του, για το πρώτο γκολ που σημείωσε μπροστά στους φιλάθλους της ομάδας του στο «Σέλτικ Πάρκ».

«Ήταν κάτι που περίμενα με ανυπομονησία να νιώσω. Το να σκοράρω σε αυτό το γήπεδο, με αυτούς τους ανθρώπους, τους οπαδούς μας, ήταν κάτι εκπληκτικό. Ήταν ακριβώς όπως το φανταζόμουν και το είχα στο μυαλό μου, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

