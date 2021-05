ΑΕΚ: Ο... κέρβερος Στάνκοβιτς για τα δοκάρια της! (vids)

Το gazzetta.gr γράφει για τον Τσίτσαν Στάνκοβιτς για τον οποίο συμφώνησε η ΑΕΚ για την ενίσχυση στη θέση του τερματοφύλακα.

Η απόκτηση ενός βασικότατου γκολκίπερ αποτελούσε μια από τις προτεραιότητες της ΑΕΚ για τη μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού, κάτι που είχε επισημάνει και ο Δημήτρης Μελισσανίδης στην πρόσφατη συζήτησή του με τους ρεπόρτερ της Ένωσης. Άλλωστε η ενίσχυση όλης της αμυντικής γραμμής και κατ' επέκταση και της θέσης κάτω από την εστία είναι το Α και το Ω για τους κιτρινόμαυρους έπειτα από τα τεράστια προβλήματα που αντιμετώπισε η Ένωση στα μετόπισθεν τη σεζόν που μας πέρασε. Ο 28χρονος Αυστριακός γκολκίπερ της Σάλτσμπουργκ, Τσίτσαν Στάνκοβιτς με ύψος 1,86μ. αποτελεί τον εκλεκτό, με την ΑΕΚ να φτάνει σε συμφωνία τόσο με την αυστριακή ομάδα, όσο και με τον ίδιο τον παίκτη για συμβόλαιο τεσσάρων ετών.

Ο Στάνκοβιτς γεννήθηκε στην πόλη Μπγιέλινα της Βοσνίας στις 4 Νοεμβρίου του 1992, αλλά ζώντας στην Αυστρία απέκτησε την αυστριακή υπηκοότητα και αναδείχθηκε μέσα από την ακαδημίες της Χορν. Σε αυτήν υπέγραψε το 2010 το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο μόλις ενηλικιώθηκε και έπειτα από τρία χρόνια πήρε μεταγραφή για την Γκρέντιγκ. Το μεγάλο άλμα όμως ήρθε το 2015 όταν και υπέγραψε στην παντοδύναμη της χώρας Red Bull Σάλτσμπουργκ (σε μια μεταγραφή που κόστισε 1,25 εκατομμύρια ευρώ), η οποία διέκρινε το ταλέντο του και με την πάροδο των ετών κατάφερε να κερδίσει τη θέση βασικού κάτω από την εστία των μόνιμων πρωταθλητών Αυστρίας.

Από τη σεζόν 2018-2019 μέχρι σήμερα, ο Στάνκοβιτς αποτελεί τη βασική επιλογή στα δοκάρια της Σάλτσμπουργκ, κάτι που έφερε και την κλήση του στην Εθνική ομάδα της Αυστρίας, με την οποία μετράει τέσσερις συμμετοχές την τελευταία διετία. Μάλιστα ο Αμερικανός προπονητής της Σάλτσμπουργκ, Τζέσε Μαρτς, ο οποίος από τη νέα σεζόν θα κάθεται στον πάγκο της Λειψίας, είχε μείνει εντυπωσιασμένος από τις εμφανίσεις του Στάνκοβιτς, τον οποίο πολλές φορές στις δηλώσεις του είχε χαρακτηρίσει ως τον «καλύτερο τερματοφύλακα της Αυστρίας». Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι υπό το βλέμμα του Μαρτς ο Στάνκοβιτς είχε αναδειχθεί ως το νούμερο «1» στην ομάδα.

Η δυναμική της Σάλτσμπουργκ στην Αυστρία είναι τέτοια που αφήνει... σκόνη πίσω της, κατακτώντας τον τίτλο στο εγχώριο πρωτάθλημα για οκτώ σερί σεζόν. Ωστόσο και η συμβολή του Στάνκοβιτς προκειμένου να διαθέτει την καλύτερη άμυνα σχεδόν κάθε σεζόν είναι καταλυτική. Τη χρονιά που μας πέρασε ο 28χρονος γκολκίπερ είναι αλήθεια πως δέχθηκε κριτική. Τελικά έμεινε και εκτός τελικών κλήσεων για το Euro, ωστόσο αυτό προκάλεσε και απορία σε αρκετούς στην Αυστρία. Σε κάθε περίπτωση ο Στάνκοβιτς παραμένει μία από τις καλύτερες περιπτώσεις τερματοφυλάκων της χώρας.

Ένα από τα δυνατά του σημεία, όπως αποτυπώθηκε και σε αναλύσεις του αυστριακού Τύπου, ήταν τα καλά του ρεφλέξ και η ικανότητά του να αντιδρά τόσο σε μακρινά σουτ όσο και σε τετ-α-τετ. Την ίδια στιγμή, όπως έχει καταγραφεί για τον Στάνκοβιτς από αυτούς που τον παρακολουθούν στενά στο αυστριακό πρωτάθλημα, αποτελεί μια περίπτωση τερματοφύλακα που χειρίζεται καλά την μπάλα με τα πόδια, στοιχείο απαραίτητο για κάθε γκολκίπερ στο μοντέρνο ποδόσφαιρο. Είναι ένα σημείο στο οποίο ο Στάνκοβιτς έκανε focus αρκετά έπειτα από τη μεταγραφή του στη Σάλτσμπουργκ και βελτιώθηκε σημαντικά με αρκετή δουλειά στις προπονήσεις πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι.

Cican Stanković quality save for Salzburg keeps Rapid off the score sheet | https://t.co/CFX3jIbbIQ pic.twitter.com/oi4S0Ke4qK