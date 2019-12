Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου 2018: Ακουγόταν απίστευτο αλλά ο διάσημος Hall Of Famer και ένας από τους καλύτερους προπονητές στην ιστορία του κολεγιακού πρωταθλήματος, αναμένονταν στην Αθήνα προκειμένου να αναλάβει τις τύχες του Παναθηναϊκού. Το όνομα αυτού; Ρικ Πιτίνο!

Το gazzetta.gr είχε αποκαλύψει τις προχωρημένες συζητήσεις των «πρασίνων» με τον έμπειρο τεχνικό στις 20 Δεκεμβρίου 2018 και μόλις λίγα λεπτά μετά το «διαζύγιο» με τον Τσάβι Πασκουάλ, ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι τις επιβεβαίωσε, και το μόνο που έμενε για να «τελειώσει» και τυπικά η μεγάλη συμφωνία ήταν η άφιξή του στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Όπερ και εγένετο! Την δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων του 2018 και λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, ο Ρικ Πιτίνο εμφανίστηκε στην αίθουσα των αφίξεων και έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως προπονητής του Παναθηναϊκού: «Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ. Είναι η πρώτη φορά, μετά από 41 χρόνια που προπονώ στην Αμερική, που έρχομαι στην Ευρώπη και που αναλαμβάνω μια ομάδα στα μέσα της σεζόν» ήταν οι πρώτες δηλώσεις του Πιτίνο, ο οποίος με το «καλημέρα» της παρουσίας του στην ομάδα εστίασε στο μεγάλο πρόβλημα:

«Έχω δει τέσσερα βίντεο. Το σουτ είναι μια από τις αδυναμίες της ομάδας. Ελπίζω πως θα φέρουμε κάποια νέα πράγματα στον τρόπο παιχνιδιού σε μικρό χρονικό διάστημα και θα βοηθήσω τους παίκτες» είχε πει χαρακτηριστικά και είχε καταλήξει: «Το πιο σημαντικό είναι να φτάσουμε σε ένα επίπεδο να νικάμε. Δεν γίνεται σε μια νύχτα αυτό. Πρέπει να μάθω τους παίκτες πρώτα, τα καλά τους σημεία, τις αδυναμίες τους».

'Υστερα από την απογευματινή προπόνηση όπου έδωσε κανονικά το «παρών», ο Ρικ Πιτίνο εξηγώντας ότι το να προπονεί τον Παναθηναϊκό είναι σαν να προπονεί τους Μπόστονς Σέλτικς, ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ: «Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ρικ Πιτίνο μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Ο Ρικ Πιτίνο έφτασε στην Αθήνα το μεσημέρι της Τετάρτης (26/12) και αμέσως μετά πήγε στο ΟΑΚΑ και έκανε την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα» ανέφερε μεταξύ άλλων η επίσημη ανακοίνωση.

Το βράδυ της 28ης Δεκεμβρίου 2018 έκανε το προπονητικό του ντεμπούτο στον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και μάλιστα στο μεγάλο ματς κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας! Οι «πράσινοι» είχαν πραγματοποιήσει επιβλητική εμφάνιση και είχαν επιβληθεί των Ρώσων με 96-84. Ο Ρικ Πιτίνο είχε γνωρίσει από την πρώτη στιγμή την αποθέωση από τους φίλους των «πρασίνων», ενώ εκείνος φρόντισε να αφήσει για τα... καλά το στίγμα του! Αρχικά με το τάιμ άουτ που προσπάθησε να «ξυπνήσει» τους παίκτες του και στη συνέχεια με τα... βαφτίσια που έκανε στον Λούκας Λεκαβίτσιους, τον οποίο και αποκάλεσε... Σκαϊγουόκερ!

Και φυσικά δεν έμεινε εκεί αφού στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε του αγώνα, όλοι είχαν αρχίσει να καταλαβαίνουν τον (τελείως διαφορετικό σε σχέση με τα όσα επικρατούσαν και είχαν συνηθίσει) τρόπο της σκέψης του. Μάλιστα το ντεμπούτο του στον πάγκο του «τριφυλλιού» έγινε θέμα συζήτησης παγκοσμίως, με τον ίδιο να είχε αρχίσει να βάζει το νερό στο «πράσινο» αυλάκι της νέας καριέρας του. Η συνέχεια ωστόσο δεν ήταν τόσο λαμπερή αφού το δίμηνο που ακολούθησε παραλίγο να αποδειχθεί καταστροφικό για τον Παναθηναϊκό στην EuroLeague, ενώ είχε μεσολαβήσει και ο περιβόητος ημιτελικός με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ ο οποίος δεν είχε ολοκληρωθεί ποτέ μετά την αποχώρηση των «ερυθρολεύκων» στο ημίχρονο.

Μία από τις ατάκες που χρησιμοποιούσε πολύ συχνά ο Πιτίνο αφορούσε το ντέρμπι των «αιωνίων» μεταξύ Παναθηναϊκού-Ολυμπιακού. Την παραμονή του ντέρμπι στο ΣΕΦ για την 16η αγωνιστική της EuroLeague, ο Αμερικανός προπονητής είχε πει ότι τα ματς Λούιβιλ-Κεντάκι στο NCAA έμοιαζαν με «παιχνίδια μεταξύ εκκλησιών» συγκριτικά με το ελληνικό ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός είχε νικήσει με 79-65 και ο Πιτίνο έλεγε ότι το ντέρμπι των δύο ομάδων είναι ό,τι καλύτερο έχει βιώσει στα 41 χρόνια που ασχολείται με το μπάσκετ.

Εκτός από τα όσα παρουσίασε ο Πιτίνο στον Παναθηναϊκό, πάντα θα μνημονεύονται οι φοβερές του ατάκες. Για παράδειγμα μετά το ματς με τον Χολαργό στο ΟΑΚΑ και λόγω των αρκετών απουσιών που είχε τότε η ομάδα, είχε πει ότι έδινε το... μισό του συμβόλαιο στον Αλβέρτη για να επιστρέψει στα παρκέ! Μάλιστα είχε αναφέρει ότι δεν αποκτούσε ο Παναθηναϊκός τον Σον Κιλπάτρικ, αλλά όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, ίσως και να το έκανε για να «θολώσει» τα νερά.

Το πρωί της 9ης Ιανουαρίου 2019 και λίγες ώρες πριν από το παιχνίδι με τη Μπάγερν Μονάχου, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωνε την απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ ενώ ο Πιτίνο έλεγε ότι ήταν η καλύτερη επιλογή. Έκτοτε ξεκίνησε αρνητικό σερί νικών, αφού το «τριφύλλι» ηττήθηκε κατά σειρά σε Βαρκελώνη, σε Κάουνας και σε Τελ Αβίβ, πριν κάνει μια μικρή... παρένθεση με την Εφές στο ΟΑΚΑ και στη συνέχεια γνωρίσει νεά ήττα από τη Φενέρ στην Πόλη. Μετά και την 22η αγωνιστική ο Παναθηναϊκός είχε 9-13 ρεκόρ και τίποτε δεν έμοιαζε ικανό να ανατρέψει την κατάσταση.

Στο μεσοδιάστημα και ύστερα από το ματς με την Μπαρτσελόνα όπου ο Παναθηναϊκός έχανε το ένα ριμπάουντ μετά το άλλο με αποτέλεσμα ο Πιτίνο να κάνει την... σχετική αναπαράσταση στην συνέντευξη Τύπου που είχε ακολουθήσει του αγώνα, οι «πράσινοι» ανακοίνωναν την επιστροφή του Έιντριαν Πέιν. Το ρεσιτάλ στις δηλώσες του δόθηκε και μετά την αναμέτρηση με την Κύμη εκτός έδρας όπου είχε... συγκρίνει τον Λεκαβίτσιους με τον Στεφ Κάρι και τον Mighty Mouse ενώ την παραμονή του αγώνα στο Κάουνας έλεγε ότι ήθελε να είχε 13 Λεκαβίτσιους!

Η πρώτη φορά που έγινε ερώτηση στον Πιτίνο για το μέλλον του και το αν σκέφτεται να παραμείνει στον Παναθηναϊκό, ήταν στις 28 Ιανουαρίου 2019 και αμέσως μετά το τέλος του αγώνα με τον Άρη στο ΟΑΚΑ. Τι είχε πει τότε; «Ήρθα τα Χριστούγεννα και άφησα την οικογένειά μου. Αν η σύζυγός μου με χωρίσει θα μείνω εδώ τα 10 επόμενα χρόνια!»

Στην ιστορία έχει περάσει και η ατάκα του Πιτίνο για τον Νικ Καλάθη μετά τη νίκη επί της Αναντολού Εφές στο ΟΑΚΑ: «Έχω κοουτσάρει κόντρα στον Μάτζικ Τζόνσον, τον Λάρι Μπερντ, τον Μόρις Τσικς, τον Αϊζάια Τόμας, ορισμένους από τους θρύλους του αθλήματος... Ο Καλάθης πασάρει καλύτερα από όλους όσους έχω δει στη ζωή μου»! Τα λόγια... περιττεύουν!

Magic Johnson

Larry Bird

Is @Nick_Calathes15 one of the best passers ever?#GameON pic.twitter.com/EmHuH71lGj

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 1, 2019