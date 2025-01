Nέος πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής είναι ο Ισίδωρος Κούβελος, μετά τις αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα τη Δευτέρα (27/1) στο κτήριο της ΕΟΕ.

Μετά από 16 χρόνια και τέσσερις συναπτές θητείες του Σπύρου Καπράλου, ο Ισίδωρος Κούβελος θ' αναλάβει τα ηνία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής έως το 2028.

Ο κος. Κούβελος στις εκλογές που έγιναν τη Δευτέρα (27/1) συγκέντρωσε 21 ψήφους έναντι 13 του απερχόμενου πρόεδρου Σπύρου Καπράλου. Μάλιστα, όπως φάνηκε και στο αποτέλεσμα το... ντέρμπι που αναμενόταν ανάμεσα στους δύο άντρες δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ μιας και ο νέος πρόεδρος της ΕΟΕ βγήκε με αρκετά μεγάλη διαφορά.

Η ανακοίνωση της ΕΟΕ:

«Ο Ισίδωρος Κούβελος είναι ο νέος Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας.

Ο κ. Κούβελος διαδέχεται τον κ. Σπύρο Καπράλο που κατείχε τη θέση για 16 χρόνια, λαμβάνοντας 21 ψήφους έναντι 13 του αντιπάλου του.

Το βιογραφικό του νέου Προέδρου

Μέλος της Ολομέλειας: 2005-

Ιδιότητα στην ΕΟΕ: Εκπρόσωπος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας.

Πρόεδρος της ΔΟΑ.

Σπουδές: Πτυχιούχος του Πανεπιστημιακού ιδρύματος City of London Polytechnic, BA in Shipping and Ship Broking

Επαγγελματική καριέρα: ιδιοκτήτης της ναυτιλιακής εταιρείας ‘ISK SHIPPING LTD’ και της «EXPRESS SHIPPING AND LOGISTICS» LTD από το 1998

Συμμετοχή σε Αθλητική Διοίκηση:

Εκλέγεται Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας από το 2009, Μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής από το 2005, εκπροσωπώντας την Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας και Αντιπρόεδρος της ΕΟΕ (2005 – 2008)

Μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού και Ολυμπιακής Κληρονομιάς της ΔΟΕ (2011-2018) και της Επιτροπής Ολυμπιακής Παιδείας της ΔΟΕ (2018-σήμερα)

Αρχηγός Αποστολής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου 2008, Λονδίνο 2012 και Ρίο ντι Τζανέιρο 2016.

Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας (2001 – 2012) και (2016 – 2021).

Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας (2009 – 2017).

Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Επιτροπής για τους Μεσογειακούς Αγώνες (2009-2017).

Πρόεδρος της επιτυχημένης «Επιτροπής Διεκδίκησης Μεσογειακών Αγώνων Βόλος 2012» (2007-2008)

Αντιπρόεδρος της επαγγελματικής ομάδας μπάσκετ «Πανιώνιος» (1989-1995)

Ιδρυτής και παίκτης της ομάδας μπάσκετ του «ΓΣ ΘΗΣΕΑΣ».