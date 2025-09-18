Μία από τις χειρότερες στιγμές της καριέρας του έζησε ο προπονητής της Βραζιλίας, Μπερναντίνιο, μαθαίνοντας πριν την έναρξη του αγώνα της χώρας του με την Σερβία την απώλεια της μητέρας του...

Μία στιγμή που δεν θα ήθελε κανείς να ζήσει στον αθλητισμό βίωσε ο προπονητής της Βραζιλίας, Μπερναντίνιο! Ο τεχνικός της «σελεσάο» πριν την έναρξη του ματς της ομάδας του με τη Σερβία για την τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος ενημερώθηκε για το θάνατο της μητέρας του.

Ο έμπειρος προπονητής, όπως φαίνεται στο βίντεο, όταν ενημερώθηκε για το λυπηρό συμβάν, δεν κατάφερε να κρατήσει τα δάκρυά του. Κρατώντας μια μπάλα στα χέρια προσπάθησε να συγκρατηθεί για να μην γίνει αντιληπτός στους παίκτες του, ωστόσο αυτό δεν συνέβη. Αμέσως ο ακραίος της ομάδας Ρικάρντο Λουκαρέλι τον πλησίασε και όπως γίνεται αντιληπτό προσπάθησε να τον παρηγορήσει.

Για την ιστορία η Βραζιλία ηττήθηκε με 3-0 σετ από τη Σερβία και μετά τη νίκη της Τσεχίας επί της Κίνας με το ίδιο σκορ, γνώρισε τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Παγκόσμιο Πρωταθλήματος, το οποίο λαμβάνει χώρα στις Φιλιππίνες.

Η στιγμή που ο Μπερναντίνιο μαθαίνει για το θάνατο της μητέρας του

