Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Η «μάχη» της Εθνικής Γυναικών για τους «16» του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος
Έτοιμη να διεκδικήσει την πρόκριση στη νόκ άουτ φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος είναι η Εθνική ομάδα βόλεϊ Γυναικών, που πήρε χθες (25/8) μία σπουδαία νίκη κόντρα στο Πουέρτο Ρίκο.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα τεθεί αντιμέτωπο με τη Γαλλία σήμερα (26/8) με μοναδικό στόχο τους «16» της διοργάνωσης. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 12:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2.
Το βράδυ, το ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον στρέφεται στα προκριματικά του Champions League, εκεί όπου η Πάφος κάνει φέτος απίστευτα πράγματα. Οι Κύπριοι στις 22:00 υποδέχονται τον Ερυθρό Αστέρα στο «Άλφαμεγα Stadium» για τη ρεβάνς των play-offs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Μετά το 2-1 στο πρώτο ματς, οι «γαλάζιοι» έχουν την ευκαιρία να γράψουν ιστορία, διεκδικώντας για πρώτη φορά την πρόκριση στη φάση των ομίλων του θεσμού. Το ματς μεταδίδεται από τη συχνότητα της Cosmote Sport1.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας:
- Ελλάδα - Γαλλία βόλεϊ (12:00, ΕΡΤ2)
- Πάφος - Ερυθρός Αστέρας Champions League προκριματικά (22:00, Cosmote Sport1)
