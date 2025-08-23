Και στον αγώνα της Εθνικής με το Πουέρτο Ρίκο θα είναι κατάμεστο το γήπεδο

Μετά την ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής γυναικών στο 20ο παγκόσμιο πρωτάθλημα απέναντι στην Βραζιλία, ακολουθεί το δεύτερο παιχνίδι στον Γ’ όμιλο στην Τσιανγκ Μάι απέναντι στο Πουέρτο Ρίκο.

Τα 4.400 διαθέσιμα εισιτήρια στο Chiang Mai International Exhibition & Convention Centre έχουν ήδη εξαφανιστεί και η ελληνική αποστολή αναμένεται να ζήσει άλλο ένα ιστορικό παιχνίδι.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Κυριακή 24 Αυγούστου, στις 16:00 τοπική ώρα (12:00 ώρα Ελλάδας) και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ-2.

Το παιχνίδι έχει χαρακτήρα «τελικού» και για τις δύο ομάδες, καθώς η Ελλάδα θέλει τη νίκη για να παραμείνει στη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης που οδηγεί στους «16», ενώ και το Πουέρτο Ρίκο προέρχεται από ήττα, με 3-1 από τη Γαλλία, και βρίσκεται στην ίδια θέση.

Γ Όμιλος – Τσιάνγκ Μάι

Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Πουέρτο Ρίκο – Γαλλία: 1-3 (22-25, 18-25, 25-21, 14-25)

Ελλάδα – Βραζιλία: 0-3 (18-25, 16-25, 16-25)

Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

12:00 (ΕΡΤ-2): Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα

15:30: Βραζιλία – Γαλλία

Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

12:00 (ΕΡΤ-2): Γαλλία – Ελλάδα

15:30: Βραζιλία – Πουέρτο Ρίκο

Η βαθμολογία:

1. Βραζιλία 3β. (1 νίκη, 0 ήττες, 3-0 σετ, 75-50 πόντοι)

2. Γαλλία 3β. (1 νίκη, 0 ήττες, 3-1 σετ, 96-79 πόντοι)

3. Πουέρτο Ρίκο 0β. (0 νίκες, 1 ήττα, 1-3 σετ, 79-96 πόντοι)

4. Ελλάδα 0β. (0 νίκες, 1 ήττα, 0-3 σετ, 50-75 πόντοι)