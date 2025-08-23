Και στον αγώνα της Εθνικής με το Πουέρτο Ρίκο θα είναι κατάμεστο το γήπεδο
Τα 4.400 διαθέσιμα εισιτήρια στο Chiang Mai International Exhibition & Convention Centre έχουν ήδη εξαφανιστεί και η ελληνική αποστολή αναμένεται να ζήσει άλλο ένα ιστορικό παιχνίδι.
Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Κυριακή 24 Αυγούστου, στις 16:00 τοπική ώρα (12:00 ώρα Ελλάδας) και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ-2.
Το παιχνίδι έχει χαρακτήρα «τελικού» και για τις δύο ομάδες, καθώς η Ελλάδα θέλει τη νίκη για να παραμείνει στη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης που οδηγεί στους «16», ενώ και το Πουέρτο Ρίκο προέρχεται από ήττα, με 3-1 από τη Γαλλία, και βρίσκεται στην ίδια θέση.
Γ Όμιλος – Τσιάνγκ Μάι
Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
Πουέρτο Ρίκο – Γαλλία: 1-3 (22-25, 18-25, 25-21, 14-25)
Ελλάδα – Βραζιλία: 0-3 (18-25, 16-25, 16-25)
Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
12:00 (ΕΡΤ-2): Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα
15:30: Βραζιλία – Γαλλία
Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
12:00 (ΕΡΤ-2): Γαλλία – Ελλάδα
15:30: Βραζιλία – Πουέρτο Ρίκο
Η βαθμολογία:
1. Βραζιλία 3β. (1 νίκη, 0 ήττες, 3-0 σετ, 75-50 πόντοι)
2. Γαλλία 3β. (1 νίκη, 0 ήττες, 3-1 σετ, 96-79 πόντοι)
3. Πουέρτο Ρίκο 0β. (0 νίκες, 1 ήττα, 1-3 σετ, 79-96 πόντοι)
4. Ελλάδα 0β. (0 νίκες, 1 ήττα, 0-3 σετ, 50-75 πόντοι)
