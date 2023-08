Με μεγαλύτερη έκπληξη τον αποκλεισμό του Ρούνε και τον Τζόκοβιτς να επιστρέφει στην κορυφή, κύλησε η πρώτη ημέρα στη Νέα Υόρκη -Δείτε το σημερινό πρόγραμμα.

Ο Τζόκοβιτς από την στιγμή που πέρυσι απουσίαζε από το US Open σε κάθε παιχνίδι που κερδίζει, έχει να προσθέσει πόντους στο ranking, ενώ ο Αλκαράθ έχει να υπερασπιστεί 2.000 βαθμούς.

Ετσι, με τον Καρλίτος να παίζει σήμερα, ο Τζόκοβιτς κέρδισε στον πρώτο γύρο τον Αλεξάντερ Μούλερ με 3-0 σετ (6-0, 6-2, 6-3) και στην live βαθμολογία είναι αυτή τη στιγμή το Νο1 στον κόσμο.

