Τσιτσιπάς: «Σε έναν πόντο κρίθηκε το ματς»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παραδέχτηκε τις δυσκολίες που είχε το ματς με τον Ντιμιτρόφ, τονίζοντας πως τα πάντα κρίθηκαν σε μία λεπτομέρεια.

Με δύο ανατροπές η Ελλάδα έκανε το 2-0 κόντρα στην Βουλγαρία στο United Cup, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να τονίζει πως η νίκη του κόντρα στον Ντιμιτρόφ, κρίθηκε ουσιαστικά σε μία φάση (το mini break στον πρώτο πόντο του tie break).

Στο τέλος του ματς έκανε δηλώσεις στο γήπεδο, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Εγινε ωραίο παιχνίδι και ουσιαστικά ένας πόντος έκρινε το ματς. Ηταν δύσκολο στην αρχή να παίξω με τόση ζέστη και χαίρομαι που έκλεισε η οροφή. Παίξαμε σπουδαίο ματς και ήξερα ότι δεν θα ήταν εύκολο να κερδίσω. Ο Ντιμιτρόφ είναι εκπληκτικός παίκτης που εξακολουθεί να είναι ανταγωνιστικός με τους καλύτερους του κόσμου. Χαίρομαι που έστω στο tie break πήρα το ματς».

Ο Στέφανος αναφέρθηκε και στην Δέσποινα Παπαμιχαήλ, σημειώνοντας ότι: «Άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη. Είμαι περήφανος γι’ αυτήν γιατί με τη νίκη της πρόσφερε πολλά στην ομάδα. Είναι μεγάλη μαχήτρια και είναι σημαντικό να έχουμε παίκτριες σαν κι αυτήν. Ήρθαμε εδώ ως ομάδα να διασκεδάσουμε, αλλά και να το παλέψουμε και χάρηκα που μοιράστηκα αυτή τη νίκη με τα παιδιά. Ελπίζω αυτή η διοργάνωση να μείνει για πολλά χρόνια».

