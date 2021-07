Ολυμπιακοί Αγώνες: «Αν πεθάνω, ποιος παίρνει την ευθύνη;» (vid)

O Ντανιίλ Μεντβέντεφ τρελάθηκε με τη ζέστη και την υγρασία, κατά τη διάρκεια του αγώνα του με τον Φάμπιο Φονινί, και άρχισε να φωνάζει στο διαιτητή: «Μπορώ να τελειώσω τον αγώνα, αλλά αν πεθάνω, ποιος θα πάρει την ευθύνη;»!

Η γκρίνια μεγαλώνει. Η ζέστη, τις ώρες των αγώνων τένις στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, είναι αφόρητη. Και ο συνδυασμός με την υγρασία, κάνει την ατμόσφαιρα αφόρητη. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ζήτησε το ενδεχόμενο οι αγώνες να διεξάγονται τις νυχτερινές ώρες. Η Πάουλα Μπαντόσα υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει τον προημιτελικό της. Και ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ πρόσθεσε τη δική του... πινελιά στις διαμαρτυρίες των αθλητών.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα του με τον Ιταλό Φάμπιο Φονινί, ο Ρώσος, Νο2 στην Παγκόσμια Κατάταξη, ήταν εμφανώς καταβεβλημένος. Εξέλιξη λογική, αφού εκείνη την ώρα, η θερμοκρασία στο κορτ έφτανε στους 36 βαθμούς Κελσίου. Και η υγρασία άγγιζε το 80%!!!

«Μπορώ να τελειώσω τον αγώνα, αλλά αν πεθάνω, ποιος θα πάρει την ευθύνη;», ήταν η ατάκα του Ρώσου προς τον διαιτητή του αγώνα, Κάρλος Ράμος.

Νωρίτερα, ο Μεντβεντεφ είχε πάρει δύο ιατρικά τάιμ άουτ, ενώ στον αγωνιστικό χώρο δέχτηκε και τις πρώτες βοήθειες από έναν φυσιοθεραπευτή.

Πάντως, ο 25χρονος τενίστας έφτασε στη νίκη με 2-1 σετ (6-2, 3-6, 6-2) και προκρίθηκε στα προημιτελικά.

