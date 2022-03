Τρία σετ χρειάστηκε ο Ναδάλ για να περάσει το εμπόδιο του Κόρντα στο Indian Wells.

Δραματική νίκη πήρε ο Ράφα Ναδάλ επί του Σεμπάστιαν Κόρντα στο Indian Wells.

Ο Ισπανός χρειάστηκε τρία σετ και 2,5 ώρες για να κάμψει τελικά στο tie break τον ταλαντούχο Αμερικανό (6-2, 1-6, 7-6) ο οποίος του έβαλε δύσκολα.

