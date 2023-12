Australian Open: Στο κυρίως ταμπλό του διπλού τα αδέρφια Τσιτσιπά

Για έκτο διαδοχικό grand slam ο Στέφανος και ο Πέτρος Τσιτσιπάς, θα παίξουν στα διπλά, αυτή τη φορά στη Μελβούρνη.

Οπως όλα δείχνουν, ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι πολύ πιθανό να συμμετέχει σε… τρία ταμπλό στο Australian Open.

Το Νο6 του κόσμου προφανώς θα παίξει στο απλό και όπως έγινε γνωστό, θα μπει απευθείας στο κυρίως ταμπλό και στο διπλό, με τον αδερφό του, Πέτρο. Βρίσκονται στο Νο32 του ταμπλό και θα πάνε για να διεκδικήσουν όσο το δυνατόν καλύτερη πορεία, που θα φέρει περαιτέρω άνοδο στην κατάταξη.

Men’s Doubles list for the Australian Open, with some new interesting pairs as well: pic.twitter.com/zMEIbmtMZH