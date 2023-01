Τσιτσιπάς: «Ονειρο ο τίτλος και το Νο1, ας το κάνουμε!»

Σε πελάγη ευτυχίας ο Τσιτσιπάς στις δηλώσεις του στο γήπεδο μετά το τέλος του ματς.

Αποθεώθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που στις δηλώσεις του on court τόνισε ότι πάει να…σηκώσει την κούπα!

Αρχικά έκανε μία αναδρομή στην παρουσία του Μάρκου Παγδατή στον τελικό της διοργάνωσης πριν αρκετά χρόνια.

«Εβλεπα τον Παγδατή πριν μερικά χρόνια όταν ήμουν παιδί, να τα καταφέρνει και το ονειρευόμουν κι εγώ. Πάντα τον έχω ως ένα από τα πρότυπά μου. Νιώθω ευλογημένος ότι μπορώ να παίζω τένις σε αυτό το επίπεδο. Θέλω να βάλω το ελληνικό τένις στον χάρτη. Δε σημαίνει πολλά για τους Αυστραλούς γιατί πάντα βγάζει μεγάλους παίκτες, αλλά ερχόμενος από μία μικρή χώρα νιώθω πολύ όμορφα που έχω τέτοια υποστήριξη εδώ. Θα δούμε πως θα πάει στον τελικό» είπε.

Stefanos Tsitsipas: "I dreamed as a kid to - maybe, one day - play on this court..."



Well, now you're in the Australian Open final #AusOpen @steftsitsipas pic.twitter.com/CoOFsvDgiY