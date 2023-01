Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ καθάρισε τον Τζον Μίλμαν σε τρία σετ και συνεχίζει τον δρόμο του με στόχο έναν ακόμη τελικό.

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ συνεχίζει απτόητος στο Australian Open.

Ο περσινός φιναλίστ της διοργάνωσης ξεπέρασε χωρίς απώλειες το εμπόδιο του Τζον Μίλμαν (7-5, 6-2, 6-2) έπειτα από 2 ώρες και 19 λεπτά αγώνα στη Margaret Court Arena.

Smooth sailing for @DaniilMedwed, who accounts for local hope John Millman 7-5 6-2 6-2 to book a place in the third round.



He's looking very, very good.@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/YhFgTrM3wN