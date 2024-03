Προπόνηση μαζί με τον Μεντβέντεφ έκανε σήμερα ο Στέφανος Τσιτσιπάς στη Καλιφόρνια.

Από άσπονδοι φίλοι, σε κοινή προπόνηση ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Ο Ελληνας τενίστας και ο Ρώσος αντίπαλός του, δεν είχαν ποτέ καλές σχέσεις, ωστόσο αυτό φαίνεται να έχει αλλάξει το τελευταίο διάστημα. Σήμερα μάλιστα προπονήθηκαν μαζί στο κεντρικό γήπεδο του Ιντιαν Γουέλς, όπου την Τετάρτη αργά το βράδυ (για την Ελλάδα) ξεκινά το κυρίως ταμπλό.

Stef and Daniil practicing in Indian Wells! pic.twitter.com/6ZlDj2mhT1

Αμφότεροι έχουν περάσει άνευ αγώνα στον δεύτερο γύρο, με τον Τσιτσιπά να περιμένει εκτός απροόπτου στον δεύτερο, τον Γερμανό Αλτμάιερ, ενώ ο Μεντβέντεφ έναν εκ των Κομπόλι και Μπαένα.

Εκτός της προπόνησης, ο Τσιτσιπάς το έριξε και λίγο στο ποδόσφαιρο. Και πέρυσι το Νο11 του κόσμου στην Καλιφόρνια είχε βρει την ευκαιρία να... κλωτσήσει το τόπι και έκανε το ίδιο και τώρα, δίνοντας και... ασίστ. Oσον αφορά την... εκτέλεση, θέλει δουλειά ακόμη.

Stefanos with the footwork and the assist! pic.twitter.com/LopkMcEUCn