Απίστευτος Αντρέι Ρούμπλεφ και στο Ντουμπάι.

Ο Ρώσος (Νο8) που έχει κατακτήσει τα 4 τελευταία τουρνουά ATP 500 έφτασε στα ημιτελικά στο Dubai Open και είναι κοντά και στο 5ο!

Στον προημιτελικό επικράτησε με 7-5, 6-2 του Ούγγρου Μάρτον Φούτσοβιτς και πέτυχε την 23η συνεχόμενη νίκη του σε 500αρι! Είναι μάλιστα 5 νίκες μακριά από το απόλυτο ρεκόρ (28-0) του Ρότζερ Φέντερερ (2014).

Ο Ρούμπλεφ θα παίξει την Παρασκευή (17:00, Cosmote Sport 6) τον συμπατριώτη του Ασλάν Καράτσεφ ο οποίος απέκλεισε με 6-7 (5), 6-3, 6-2 τον Γιάνικ Σίνερ.

Στον άλλο ημιτελικό (15:00, Cosmote Sport 6) θα παίξουν ο Σαποβάλοφ με τον Χάρις.

Ο Ντένις Σαποβάλοφ απέκλεισε με 7-5, 6-4 τον Σαρντί και ο Λόιντ Χάρις πέτυχε άλλη μια σπουδαία νίκη αφού έβγαλε νοκ άουτ με 6-1, 3-6, 6-3 τον Κέι Νισικόρι. Ο Νοτιοαφρικανός θυμίζουμε απέκλεισε τον Ντομινίκ Τιμ στον 1ο γύρο.

Στον αγώνα με τον Ιάπωνα είχε 14-1 άσους ενώ έσβησε μπρέικ πόιντ για να το πετύχει στο 5-3 του 3ου και να κλείσει το σετ.

"I hope I don't play you anymore this year"

Fair to say Marton is fed up of losing to @AndreyRublev97 in 2021 pic.twitter.com/Vg5vank4BQ

— Tennis TV (@TennisTV) March 18, 2021