Στα προημιτελικά του Yarra Valley Classic της Μελβούρνης προκρίθηκε η Σερένα Ουίλιαμς.

Η 39χρονη Αμερικανίδα απέκλεισε με 6-1, 6-4 την Τσβετάνα Πιρόνκοβα στον 2ο γύρο και θα παίξει την Πέμπτη για μια θέση στον ημιτελικό με την Ντανιέλε Κόλινς, η οποία έδωσε μεγάλη μάχη και έβγαλε νοκ άουτ με 7-6 (5), 7-6 (3) την Καρολίνα Πλίσκοβα.

Για την Σερένα ήταν η 6η σερί νίκη επί της Πιρόνκοβα!

Κυρίαρχος ο Κύργιος

Μέσα σε αποθέωση από το κοινό της Μελβούρνης ο Νικ Κύργιος συνεχίζει στους "16" του Murray River Open.

Ο Αυστραλός απέκλεισε με 6-2, 7-6 (7) τον συμπατριώτη του Χένρι Μπάουρτσιερ και στον επόμενο γύρο θα παίξει με τον Κροάτη Μπόρνα Τσόριτς.

Always got time on the clock for the fans @NickKyrgios pic.twitter.com/gI9wKlOvm3 — #AusOpen (@AustralianOpen) February 3, 2021

Kyrgios defeats Bourchier 6-2 7-6(7) "I definitely feel at home playing in the Aus open, I love it here" - @NickKyrgios pic.twitter.com/NgEiZt3rcO — #AusOpen (@AustralianOpen) February 3, 2021