Άντι Μάρεϊ: «Θα ήθελα να δω τον Μέσι στην Premier League» (vid)

Μπορεί ο Άντι Μάρεϊ ν' αποκλείστηκε με 6-2, 6-2 από τον Μίλος Ράονιτς από τον 3ο γύρο του Western and Southern Open αλλά δεν παρέλειψε να σχολιάσει στις δηλώσεις του και την ιστορία της ... μεταγραφής του Λιονέλ Μέσι.

Ο Σκοτσέζος θρύλος του τένις ρωτήθηκε για το θέμα των ημερών και απάντησε:

« Θα ήθελα να τον δω στην Premier League, για να είμαι ειλικρινής. Δεν με νοιάζει πού θα παίξει. Είμαι οπαδός της Άρσεναλ, αλλά δεν σκέφτομαι ότι θα παίξει εκεί. Θα ήθελα να τον δω να έρθει, θα ήταν φοβερό για το πρωτάθλημα. Ίσως θα έχω και την ευκαιρία να τον δω από κοντά μερικές φορές.

Τον είδα όταν ήταν αρκετά μικρότερος. Ζούσα στη Βαρκελώνη και τον είδα μια-δυο φορές από κοντά. Έχω ακούσει πολλούς να αναρωτιούνται αν θα τα κατάφερνε σε μια κρύα Τετάρτη στο Στόουκ και πάντα έλεγα ότι φυσικά θα τα κατάφερνε, διότι είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών. Θα ήταν μια χαρά. Θα ήθελα να τον δω να το δείχνει αυτό σε κάποιους ανθρώπους».

Βέβαια ο Άντι θα τον ήθελε στην αγαπημένη του Χιμπέρνιαν.

If @andy_murray gets his way, Lionel Messi could soon be heading north...@HibernianFC #CInCyTENNIS pic.twitter.com/wVrz3mYkxg

— Tennis TV (@TennisTV) August 26, 2020