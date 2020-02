Γιαγιά που έκλεισε τα 100 της χρόνια περίμενε τους Ράφα Ναδάλ και Ρότζερ Φέντερερ να δώσουν το σπουδαίο παιχνίδι για την Αφρική για να τα γιορτάσει...

Η αιωνόβια κυρία έχει δει τόσα πολλά στη ζωή της αλλά έζησε να δει και τον αγώνα των δυο "θρύλων" στο Κέιπ Τάουν.

@rogerfederer @RafaelNadal My grandmother turns 100 years old this year and she will celebrate her birthday tonight at the @matchinafrica in Cape Town with our family. This event has inspired and motivated her in ways we can’t explain. Thank you #MatchInAfrica #federernadal #100 pic.twitter.com/hfA4gjXBnB

— Benjamin Lock (@Benjamm1ng) February 7, 2020