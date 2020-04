Κορονοϊός: Για πρώτη φορά μετά από το 1945 δεν θα διεξαχθεί το Wimbledon (pics)

Με ανακοίνωση τους, μετά από την συνεδρίαση της Τετάρτης (1/4), οι διοργανωτές του Wimbledon ανακοίνωσαν ότι το παλαιότερο τουρνουά τένις στον κόσμο δεν θα διεξαχθεί το 2020!

Η τελευταία φορά που συνέβη αυτό ήταν το 1945 όταν το Λονδίνο μετρούσε τις πληγές του από τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο και τους βομβαρδισμούς της ναζιστικής αεροπορίας.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν λοιπόν ότι το φημισμένο Wimbledon λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού (covid-19) δεν θα διεξαχθεί αυτό το καλοκαίρι 29/6-12/7 και δίνουν ραντεβού για το 2021. Σύμφωνα με την ενημέρωση θα διεξαχθεί το 2021 και στο διάστημα 28/6-11/7.

Μετά και από αυτή την εξέλιξη το "λουκέτο" στο τένις παίρνει παράταση. Έτσι από την 7η Ιουνίου όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί η αναστολή αγώνων θα συνεχιστεί πλέον έως τις 13 Ιουλίου.

O Ian Hewitt πρόεδρος του All England Club δήλωσε μεταξύ άλλων: «Αυτή δεν ήταν μια εύκολη απόφαση, το κάναμε για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την προστασία όσων έρχονται στην διοργάνωση. Είναι η 1η φορά που ακυρώνονται τα τουρνουά προετοιμασίας καθώς και το Wimbledon από την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ανυπομονούμε για την προετοιμασία του Wimbledon το 2021».

Οι εγκαταστάσεις του Wimbledon είναι πλέον στην διάθεση του υπουργείου υγείας της Μεγάλης Βρετανίας!

Τώρα όσο αφορά την συνέχεια οι Αμερικανοί, που και εκείνοι έχουν δώσει τις εγκαταστάσεις που "φιλοξενούν" το US Open στο κράτος για να χρησιμοποιηθούν όπου υπάρχει ανάγκη λόγω της έκτακτης κατάστασης που έχει προκαλέσει ο κορονοϊός, δηλώνουν ότι το US Open θα ξεκινήσει κανονικά στις 31/8.

Το Roland Garros από την άλλη θυμίζουμε ότι έχει μεταφερθεί στις 20/9.

Φυσικά οι παίκτες είναι απογοητευμένοι από την είδηση της ακύρωσης του Wimbledon και ο μεγάλος πρωταγωνιστής του τουρνουά, ο παίκτης με τα 8 τρόπαια, ο Ρότζερ Φέντερερ έσπευσε να σχολιάσει στο twitter την απόφαση.

It is with great regret that the AELTC has today decided that The Championships 2020 will be cancelled due to public health concerns linked to the coronavirus epidemic.

The 134th Championships will instead be staged from 28 June to 11 July 2021.https://t.co/c0QV2ymGAt

— Wimbledon (@Wimbledon) April 1, 2020