Το «αντίο» του Τζέραρντ στην Βοζνιάκι (vid)

Την Καρολίν Βοζνιάκι, που αποφάσισε πριν από λίγες ημέρες, ν' αποχωρήσει από την ενεργό δράση δεν αποχαιρέτισε μονάχα ο κόσμος του τένις αλλά και η αγαπημένη της Λίβερπουλ.

Η τενίστρια από την Δανία είναι φανατική φίλη της αγγλικής ομάδας και μεγάλη θαυμάστρια του Στίβεν Τζέραρντ.

Ο Άγγλος που υπήρξε εμβληματικός αρχηγός της Λίβερπουλ και σήμερα είναι μάνατζερ της Ρέϊντζερς δεν ξέχασε την Βοζνιάκι.

Της έστειλε ένα video που της εκφράζει τις ευχαριστίες του για την προσφορά της στον αθλητισμό και την συγκινεί...

As a Life long @LFC supporter, I can’t tell you how much pride this video gives me!!! Thank you so much #stevengerrard !!! And as always, go reds!!!! #YNWA pic.twitter.com/IhF1M016Xt

— Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) February 4, 2020