Το πρώην Νο17 της παγκόσμιας κατάταξης, Μπέρναρντ Τόμικ, δέχτηκε άγρια επίθεση από δύο άτομα, ωστόσο δεν υπέβαλε μήνυση.

Ο Μπέρναρντ Τόμικ, ο Αυστραλός τενίστας που η καριέρα του πήρε την κατιούσα εδώ και μερικά χρόνια, έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού στην πατρίδα του.

Το περιστατικό συνέβη σε άγνωστο χρόνο, καθώς ο Τόμικ βρίσκεται στην Τουρκία για αγώνες, όμως αυτόπτης μάρτυρας (πιθανόν και συνεργός στην επίθεση) τράβηξε βίντεο τους δύο άνδρες που ξυλοκόπησαν τον τενίστα και το έβγαλαν τώρα στη δημοσιότητα.

Η είδηση ότι όντως πρόκειται για τον Τόμικ, επιβεβαιώθηκε από την αστυνομία, η οποία ωστόσο δήλωσε ότι δεν μπορεί να προβεί σε ενέργειες από την στιγμή που δεν έχει γίνει κάποια μηνυτήρια αναφορά.

Στο πολύ σκληρό βίντεο, ο Τόμικ φαίνεται στο έδαφος να δέχεται κλωτσιές, ακόμη και στο πρόσωπο από τους δράστες, ενώ η γλώσσα που χρησιμοποιούν είναι εξίσου σκληρή. Να τονιστεί πως δεν έχει γίνει γνωστό ακόμη γιατί χτύπησαν τον Αυστραλό τενίστα στην Χρυσή Ακτή.

Δείτε το βίντεο (ακολουθούν σκληρές εικόνες):

Concerning footage of what looks to be Bernard Tomic at the bottom of this altercation.



Language warning. pic.twitter.com/0FbJtO5cdn