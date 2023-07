Αλκαράθ όπως… Τεντόγλου: Αρχισε με παρκούρ, έμαθε σκάκι, έγινε πρωταθλητής

Τα τρία κοινά στοιχεία του νέου κατόχου με τον Μίλτο Τεντόγλου και το μυστικό της επιτυχίας (;) τους.

Ο Κάρλος Αλκαράθ αποκάλυψε πως έχει… κοινό παρελθόν με τον Μίλτο Τεντόγλου. Οχι, δεν αναφέρθηκε προσωπικά στον Ελληνα ολυμπιονίκη, αλλά έκανε μία ανάρτηση η οποία έφερε στην επιφάνεια ένα ακόμη κοινό στοιχείο που έχουν οι δύο αθλητές.

Ο ένας είναι ο προφανής, ότι αμφότεροι είναι κάτοχοι τίτλων. Ο δεύτερος είναι πως και οι δύο στην διάρκεια του πρωταθλητισμού, παίζουν σκάκι γιατί τους αρέσει, αλλά και τους βοηθάει στο να έχουν καλύτερη αυτοσυγκέντρωση. Το τρίτο, που αποκάλυψε σήμερα με ένα ποστάρισμα στο twitter ο Αλκαράθ, είναι το… παρκούρ!

Οπως ο Τεντόγλου ξεπρόβαλε στους δρόμους των Γρεβενών κάνοντας παρκούρ πριν τον ανακαλύψει ο Β. Παπανίκος, έτσι και ο Αλκαράθ άρχισε να… δραστηριοποιείται με την ίδα απασχόληση όταν ήταν μικρό παιδί.

Ανάρτησε μία φωτογραφία του κάνοντας παρκούρ με φίλους και άλλη μία με το τρόπαιο του Wimbledon, που τις ακολουθεί η εξής λεζάντα: «Πώς ξεκίνησε, πώς πηγαίνει»…

How it started… How it's going pic.twitter.com/4iVp7EebWa