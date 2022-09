Ο Ρότζερ Φέντερερ δήλωσε στα ΜΜΕ της Ελβετίας ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να παίξει στο απλό και προσπαθεί να είναι έτοιμος ώστε να παίξει στο διπλό την Παρασκευή.

Οριστικά ο Ρότζερ Φέντερερ δεν θα παίξει στο απλό του Laver Cup.

O Ελβετός μιλώντας στα ΜΜΕ της πατρίδας του εν όψει του τουρνουά, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει ενδεχόμενο να τον δούμε σε παιχνίδι του απλού και πως ο στόχος του είναι να παίξει την Παρασκευή στο διπλό σε «αξιοπρεπές επίπεδο».

