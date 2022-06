Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τήρησε τις παραδόσεις και βούτηξε στην πισίνα των εγκαταστάσεων στη Μαγιόρκα, έχοντας και παρέα.

Μετά τον τελικό και τις απονομές, ήταν ώρα για λίγη διασκέδαση για τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Σε μία μίνι γιορτή που στήθηκε από τους διοργανωτές στη Μαγιόρκα, ο Στέφανος κλήθηκε να κάνει την καθιερωμένη βουτιά στη πισίνα, παρέα με τα ball kids.

Δεν τους χάλασε το χατίρι και βούτηξε στη πισίνα, με δεκάδες παιδιά να τον ακολουθούν.

Here's Stef diving in the pool pic.twitter.com/VMnonQzz0c

Τα ευχαρίστησε με high five και έτσι έκλεισε μία υπέροχη εβδομάδα στην Μαγιόρκα.

Stef jumping in the pool + celebration with the ballkids pic.twitter.com/w1FLv44n56