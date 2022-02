Για… νταμπλ πάει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Ακαπούλκο όπου μαζί με τον Φελισιάνο Λόπεζ έκαναν την έκπληξη στο διπλό.

Πορεία για δύο τρόπαια κάνει στο Ακαπούλκο ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Μετά την πρόκριση στα ημιτελικά του απλού, πέτυχε το ίδιο και στο διπλό με συμπαίκτη τον Φελισιάνο Λόπεζ.

Κατάφεραν να κερδίσουν ένα από τα κορυφαία δίδυμα στον κόσμο, του Κολομβιανούς Καμπάλ και Φάρα, αφού πρώτα έσωσαν 5 match point!

Κέρδισαν με 2-1 (4-6, 6-4, 12-10) σε έναν συναρπαστικό προημιτελικό όπου στο super tie break βρέθηκαν να χάνουν 9-5! Ισοφάρισαν σε 9-9, βρέθηκαν ξανά πίσω με 10-9, αλλά πήραν τρεις σερί πόντους και έτσι έφτασαν στα ημιτελικά μέσα σε αποθέωση από το κοινό.

Five match points saved... @steftsitsipas and @feliciano_lopez take out No.2 seeds Cabal and Farah 4-6 6-4 12-10. #AMT2022 pic.twitter.com/VSlZGk86WA