Davis Cup: Προκρίθηκαν στους "8" οι Μεγάλη Βρετανία, Σουηδία, Καζακστάν και Κροατία (vids)

Μετά από την Ιταλία το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Davis Cup "τσέκαραν" η Μεγάλη Βρετανία, η Κροατία, η Σουηδία και το Καζακστάν.

Γνωστές είναι ήδη οι 5 από τις 8 ομάδες της προημιτελικής φάσης του Davis Cup.

Μετά από την Ιταλία που προκρίθηκε από το Σάββατο ως 1η την Κυριακή ακολούθησαν η Μεγάλη Βρετανία, η Κροατία, το Καζακστάν και η Σουηδία.

Στον 1ο προημιτελικό θα δούμε το ζευγάρι της Κροατίας ( με την Ιταλία με την ομάδα του Σίνερ να είναι και το φαβορί για μια θέση στα ημιτελικά.

Η Μεγάλη Βρετανία προκρίθηκε ως 1η από τον όμιλο της (άφησε πίσω της την Γαλλία) και θα παίξει λογικά με την Γερμανία που αργότερα θα πρέπει να κερδίσει την ήδη αποκλεισμένη Αυστρία.

Στον τελευταίο αγώνα της Μεγάλης Βρετανίας με την Τσεχία, ο Νταν Έβανς ηττήθηκε με 6-2, 7-5 από τον Τόμας Μάχατς αλλά στη συνέχεια ο Κάμερον Νόρι κέρδισε με 6-1, 2-6, 6-1 τον Γίρι Λετσέτσκα. Όλα κρίθηκαν στο διπλό εκεί όπου οι Σάλσμπουρι/Σκάπσκι επικράτησαν με 6-4, 6-2 τους Μάχατς/Βέσελι.

Από τον Β' όμιλο πέρασε πρώτο το Καζακστάν και ως δεύτερη η Σουηδία.

Το Καζακστάν με τους Κουκούσκιν (αποδοκιμάστηκε στη Μαδρίτη) και Μπούμπλικ άφησαν εκτός τον Καναδά που ήταν 3ος στον όμιλο.

Το Καζακστάν θα παίξει με μια 2η ομάδα ενώ η Σουηδία θα περιμένει τον νικητή του αγώνα της Ισπανίας με την Ρωσία στη Μαδρίτη και όποια κερδίσει θα παίξει μαζί της στους "8".

