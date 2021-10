Ο Μάρεϊ πήρε τη νίκη σε επική μάχη επί του Τιαφό

Ο Αντι Μάρεϊ προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο της Αμβέρσας κερδίζοντας 2-1 σετ τον Φράνσις Τιαφό μετά από σχεδόν 4 ώρες!

Το μεγαλύτερο σε διάρκεια ματς τριών σετ για το 2021 έπαιξαν χθες το βράδυ ο Αντι Μάρεϊ και ο Φράνσις Τιαφό.

Οι δύο τενίστες έπαιξαν στην Αμβέρσα και ο Μάρεϊ μετά από 3 ώρες και 45 λεπτά, κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Αμερικανού, κερδίζοντας με 2-1 σετ (7-6, 6-7, 7-6).

Και τα τρία σετ κρίθηκαν σε tie break με τον Μάρεϊ να κερδίζει το πρώτο με 7-2, τον Τιαφό το δεύτερο με 9-7 και τον Σκωτσέζο το τρίτο και καθοριστικό με 10-8!

Και οι δύο αρνούνταν να χάσουν, με τον Μάρεϊ μάλιστα να σώζει και match point του αντιπάλου του στο τρίτο σετ.

Το πρώτο ο Σκωτσέζος το κέρδισε με ανατροπή καθώς βρισκόταν πίσω με 3-1, αλλά βρήκε μπρέικ και έφτασε τελικά στο tie-break, το οποίο πήρε εύκολα με 7-2.

Στο δεύτερο ο Τιαφό είχε σετ πόιντ στο 6-5, αλλά ο Μάρεϊ το έσωσε και οδηγήθηκαν στο tie break. Εκεί ο Αμερικανός χρειάστηκε άλλα πέντε σετ πόιντ (προηγούνταν 6-3) για να το κατακτήσει τελικά με 9-7.

Στο τρίτο σετ ο Μάρεϊ δέχτηκε μπρέικ, αλλά το έσβησε γρήγορα και το 2-3 έγινε 4-3. Χωρίς απώλειες έφτασαν στο τρίτο tie break όπου ο Μάρεϊ είχε δύο ευκαιρίες να τελειώσει το ματς και το έκανε στο 10-8.

