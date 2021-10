Μόνικα Πούιγκ: Η ρομαντική πρόταση στη "χρυσή" Ολυμπιονίκη

Η «χρυσή» Ολυμπιονίκης του τένις του 2016 Μόνικα Πούιγκ αποδέχτηκε την πρόταση του συντρόφου της ο οποίος της ζήτησε γονατιστός να αρραβωνιαστούν.

Η Μόνικα Πούιγκ είπε το μεγάλο ναι και αρραβωνιάστηκε.

Η "χρυσή" Ολυμπιονίκης του 2016 στο τένις, που είναι και η μοναδική αθλήτρια από το Πουέρτο Ρίκο με χρυσό μετάλλιο, έχει ν' αγωνιστεί από το Roland Garros λόγω τραυματισμού και λογικά θα επιστρέψει το 2022.

Ο αγαπημένος της Νάθαν Ράκιτ της πρότεινε να επισκεφτούν το Lost Dutchman State Park και εκεί ανάμεσα στα υπέροχα βουνά γονάτισε και έκανε πρόταση στην Μόνικα ν' αρραβωνιαστούν.

Η Ολυμπιονίκης είπε φυσικά το ναι!

He said: Ready to jump?!



I SAID YES!!!!!! #RacketsToRakitts pic.twitter.com/eE2UMBEJ2y