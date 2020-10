«Just The 2 Of Us»: Ανατροπές, εκπλήξεις και Βανδή live!

Στην πρεμιέρα είδαμε ζευγάρια που δεν περιμέναμε. Ακούσαμε ερμηνείες που μας ξάφνιασαν ευχάριστα. Γνωρίσαμε μια άλλη πτυχή αγαπημένων μας celebrities. Συγκινηθήκαμε, ενθουσιαστήκαμε, σχολιάσαμε και το #j2us έγινε για μια ακόμα φορά το #1 trend στο Twitter!

O Νίκος Κοκλώνης «Γύρισε» και, μετά από μια εβδομάδα με ανατροπές, ετοιμάζεται να μας υποδεχτεί στο δεύτερο Live το Σάββατο στις 21:00.

Αυτό το Live θα έχει μια ακόμα «πρεμιέρα», καθώς ξεκινά το διαγωνιστικό μέρος και οι τηλεθεατές θα έχουν τη δυνατότητα να γίνουν «ο πέμπτος κριτής» του σόου, ψηφίζοντας το ζευγάρι ή τα ζευγάρια που θέλουν να παραμείνουν στο παιχνίδι τόσο μέσα από την εφαρμογή του OPEN όσο και μέσω τηλεφώνου ή sms.

Η ψηφοφορία θα είναι ανοιχτή από την αρχή του διαγωνιστικού μέρους και θα κρίνει κατά 50% ποιο ζευγάρι θα αποχωρήσει στο τέλος της βραδιάς, με τη βαθμολογία της κριτικής επιτροπής να βαρύνει επίσης κατά 50%.

Στο 2ο Live υποδεχόμαστε ένα νέο μέλος στην παρέα του Just The 2 Of Us, την Ευριδίκη Βαλαβάνη, την οποία αναλαμβάνει ως coach ο Ηλίας Βρεττός, καθώς ένα ατύχημα δεν επέτρεψε στην Ραχήλ Μακρή να διαγωνιστεί.

Η βραδιά μας επιφυλάσσει μια υπέροχη στιγμή: H αγαπημένη μας Δέσποινα Βανδή θα τραγουδήσει για πρώτη φορά τηλεοπτικά τη νέα της επιτυχία «Ένα Τσιγάρο Διαδρομή», σε μουσική του Γιώργου Θεοφάνους και στίχους Νίκου Μωραΐτη.

Αύριο στις 21:00 ο Νίκος Κοκλώνης δίνει το σύνθημα, οι αγαπημένοι μας κριτές -η Δέσποινα Βανδή, η Μαρία Μπακοδήμου, η Βίκυ Σταυροπούλου και ο Σταμάτης Φασουλής - παίρνουν θέσεις και το μεγαλύτερο τηλεοπτικό πάρτι ξεκινά!

Θα καταφέρουν να ζευγάρια να «κερδίσουν» τους κριτές με τις ερμηνείες τους;

Πώς πήγαν οι πρόβες με τον νέο μέντορα του σόου, Γιώργο Θεοφάνους, που αυτή τη φορά βρίσκεται «στο πλευρό» και όχι «απέναντι» από τους διαγωνιζόμενους;

Ποιες αγωνίες θα μοιραστούν οι παίκτες με τη Λάουρα Καραϊσκου στο Celebrity Room;

Και ποιο ζευγάρι θα αποχωρήσει;

Σάββατο στις 21:00