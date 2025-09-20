Kυρίαρχη η Κένυα με Τσεμπέτ και Κιπιέγκον στα 5.000μ

Η Μπεατρίς Τσεμπέτ διαδέχθηκε την Φέιθ Κιπιέγκον στην παγκόσμια κορυφή των 5.000μ., πετυχαίνοντας το νταμπλ στο Τόκιο.

Ο τελικός των 5000μ. γυναικών είχε τα δύο φαβορί από την Κένυα, τις Μπεατρίς Τσεμπέτ και Φέιθ Κιπιέγκον και το αουτσάιντερ την Ιταλίδα, Νάντια Μπατοκλέτι.

Όπως και στα 1000μ. κινήθηκε σε αργούς ρυθμούς στη μεγαλύτερη διάρκειά του (στα 7:51,29 τα 2.500μ) και κρίθηκε στο σπριντ του τελευταίου χιλιομέτρου, με το δίδυμο από την Κένυα να κυριαρχεί.

Απλά, άλλαξε χέρια ο παγκόσμιος τίτλος, η Μπεατρίς Τσεμπέτ με 14:54.36 πήρε το χρυσό μετάλλιο, όπως συνέβη και στα 10.000μ., πετυχαίνοντας το νταμπλ, ανάλογο επίτευγμα είχε πετύχει και στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Η Φέιθ Κιπιέγκον παρέδωσε τα σκήπτρα, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο σε 14:55.07, όμως κανένα πρόβλημα, θα αφήσει το Τόκιο με τον 4ο τίτλο της στα 1.500μ.

Η Νάντια Μπατοκλέτι έκανε την επίθεσή της στα 4500μ., όμως στα τελευταία 300 μέτρα δεν άντεξε, παρόλα αυτά εξασφάλισε το χάλκινο με 14:55.42, για να προστεθεί στο ασημένιο από τα 10.000μ.

