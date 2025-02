Ημιμαραθώνιος ανάμεσα σε ρομπότ και ανθρώπους στο Πεκίνο

Τον προσεχή Απρίλιο δεκάδες ανθρωποειδή ρομπότ θα βρεθούν ανάμεσα σε 12.000 δρομείς και θα συναγωνιστούν στην απόσταση του ημιμαραθώνιου του Πεκίνου.

Στην εποχή που οι εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής γίνονται ταχύτερες, ήρθε η ώρα να δούμε ένα ρομπότ να συναγωνίζεται με τον άνθρωπο στο τρέξιμο.

Τον Απρίλιο θα διεξαχθεί στο Πεκίνο ο Ημιμαραθώνιος Οικονομικής Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε-Τown) και δεκάδες ανθρωποειδή ρομπότ από περισσότερες από 20 εταιρείες θα βρεθούν ανάμεσα στους 12.000 δρομείς για να καλύψουν μαζί τη διαδρομή των 21,1 χλμ.

Ηδη από το περασμένο φθινόπωρο στην Κίνα έκαναν την εμφάνισή τους ρομπότ σε αγώνες δρόμου.

Τον Οκτώβριο ένα ανθρωποειδές ρομπότ με το όνομα «Tiangong», που αναπτύχθηκε από το Κέντρο Καινοτομίας Ρομποτικής Τεχνητής Νοημοσύνης της Κίνας, έτρεξε τα τελευταία 100 μέτρα στον Ημιμαραθώνιο Yizhuang στο Πεκίνο.

Το Tiangong με ύψος με βάρος 43 κιλά και ύψος στο 1,63μ., θα είναι μεταξύ των συμμετεχόντων στον αγώνα του Απριλίου, αλλά είναι απίθανο να διεκδικήσει κάποια από τις πρώτες θέσεις, καθώς ο ρυθμός του είναι περίπου 10 χλμ/ώρα, που στην απόσταση του ημιμαραθώνιου βγάζει επίδοση στις 2ώρ.06:36. Στον μαραθώνιο Χανγκζού της Κίνας στις 3 Νοεμβρίου, δύο τετράποδα ρομπότ έδρασαν ως επίσημοι pacer.

