«Θεσμός το Piraeus Street Long Jump, κάθε χρόνο να γίνεται στον Πειραιά» δήλωσε ο Γιάννης Μώραλης για το εξαιρετικό event που διεξήχθη στις 4 Ιουνίου.

Το Piraeus Street Long Jump έγραψε ιστορία στον Πειραιά! Το κορυφαίο αυτό αθλητικό γεγονός αποτελεί τον πρώτο αγώνα άλματος σε μήκος εκτός σταδίου που έγινε στην Ελλάδα, ήταν άκρως τιμητικό για τον Πειραιά και η επιτυχία του ξεπέρασε κάθε προσδοκία!

Είναι χαρακτηριστικό πως το εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, γέμισε από πλήθος κόσμου που δημιούργησε μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα και παρακολούθησε με κομμένη την ανάσα τον χρυσό Ολυμπιονίκη μας Μίλτο Τεντόγλου να κατακτά την πρώτη θέση με ένα εκπληκτικό άλμα στα 8,24μ., καθώς και κορυφαίους άλτες του κόσμου από 9 χώρες να αγωνίζονται σε μια διοργάνωση υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων. Μετά το τέλος του αγώνα ο Μίλτος Τεντόγλου μοίρασε χαμόγελα σε μικρούς και μεγάλους, βγήκε δεκάδες φωτογραφίες με φίλους του στίβου που περίμεναν υπομονετικά και άκουσε αρκετές φορές ρυθμικά το όνομά του.

Την Κυριακή, τα φώτα του παγκόσμιου αθλητισμού ήταν στραμμένα στην πόλη μας και μέσω της ζωντανής μετάδοσης από τον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, έφτασαν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας μοναδικές εικόνες με εντυπωσιακά άλματα των αθλητών, με φόντο το Δημοτικό Θέατρο σε αυτή τη μεγάλη γιορτή αθλητισμού, για την οποία σκοπός της Δημοτικής Αρχής είναι να αποτελέσει θεσμό για τον Πειραιά.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη, του Προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός και πρώτου σε σταυρούς Δημοτικού Συμβούλου Πειραιά Βαγγέλη Μαρινάκη, της Προέδρου του ΣΕΓΑΣ Σοφίας Σακοράφα, του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, Γιώργου Μαυρωτά, της Αντιδημάρχου Εξωστρέφειας, Τουρισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ανδριάνας Ζαρακέλη, του Προέδρου του Ο.Π.Α.Ν. Ιωσήφ Βουράκη, του Ολυμπιονίκη, Παγκόσμιου Πρωταθλητή, Πρωταθλητή Ευρώπης και Α’ Αντιπροέδρου του ΣΕΓΑΣ Κώστα Κεντέρη, της Ολυμπιονίκη, πρωταθλήτριας Ευρώπης Νίκης Ξάνθου, του πρωταθλητή του ύψους Λάμπρου Παπακώστα, της πρωταθλήτριας των 200μ. Κατερίνας Κόφφα, του Συμβούλου του Δημάρχου Πειραιά σε θέματα αθλητισμού Νίκου Γέμελου, του Ομοσπονδιακού προπονητή αλμάτων και προπονητή του Μίλτου Τεντόγλου Γιώργου Πομάσκι.

Κορυφαίοι αθλητές από τη Γερμανία, τη Σουηδία, τη Σερβία, την Κροατία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, το Ουζμπεκιστάν, την Κύπρο και την Ελλάδα, βρέθηκαν στο κέντρο του Πειραιά και έλαβαν μέρος στο Piraeus Street Long Jump. Το μεγάλο αυτό αθλητικό event πραγματοποιήθηκε με τη σφραγίδα της World Athletics που συμπεριέλαβε τη διοργάνωση στη σειρά World Athletics Continental Tour, στην κατηγορία Silver, σε ένα μοναδικό venue το οποίο δημιουργήθηκε με απόλυτη ασφάλεια και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της World Athletics, μέσα σε 24 ώρες, ειδικά για το Piraeus Street Long Jump.

Αναβίωση του άλματος εις μήκος 167 χρόνια μετά

Σύμφωνα με το ιστορικό έγγραφο ντοκουμέντο, υπό τον τίτλο «Αγωνίσματα τίθενται πέντε - οι «άγνωστοι Ολυμπιακοί» του 1856», το 1856 πραγματοποιήθηκαν στον Πειραιά τα ακόλουθα πέντε αγωνίσματα: το πήδημα, το άλμα σε μήκος, η δισκοβολία (λιθοβολία), το τρέξιμο και το πάλεμα. Ο Πειραιάς πάντα πρωτοπόρος αναβίωσε το άθλημα του άλματος εις μήκος με το Piraeus Street Long Jump στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Σπουδαίες επιδόσεις για τους αθλητές

Στους άνδρες, την πρώτη θέση κατέκτησε ο χρυσός Ολυμπιονίκης Μίλτος Τεντόγλου με ένα εκπληκτικό άλμα στα 8,24μ., που επιφύλασσε για το κοινό στο τελευταίο του άλμα. Τη δεύτερη θέση κατέκτησε ο Σουηδός Τομπίας Μόντλερ, με άλμα στα 7,88μ. και τρίτος τερμάτισε ο Ουζμπέκος Ανβάρ Ανβάροφ με άλμα στα 7,84μ.

Στις γυναίκες, η Σέρβα Μίλιτσα Γκαρντάσεβιτς έκανε την τρίτη καλύτερη επίδοση εφέτος στην Ευρώπη και πήρε την πρώτη θέση με άλμα στα 6,77μ., η Ρουμάνα Αλίνα Ροτάρου έλαβε τη δεύτερη θέση με άλμα στα 6,71μ. και η Σέρβα Ανγκελίνα Τόπιτς κατέκτησε την τρίτη θέση με άλμα στα 6,52μ.

Δείτε εδώ τα αναλυτικά αποτελέσματα: https://shorturl.at/xyzPY

Το Piraeus Street Long Jump συνδιοργανώθηκε από τον Δήμο Πειραιά, τον ΣΕΓΑΣ και τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Πειραιά (Ο.Π.Α.Ν.), στο πλαίσιο των Ημερών Θάλασσας 2023.

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης δήλωσε:

«Μια καταπληκτική ημέρα ζήσαμε την Κυριακή στον Πειραιά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και ικανοποιημένοι που το Piraeus Street Long Jump που διοργανώσαμε σε συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ εντυπωσίασε τους θεατές, αλλά και τους αθλητές. Ήταν μια σημαντική διοργάνωση για τον Πειραιά και τον αθλητισμό γενικότερα. Είναι ο πρώτος αγώνας μήκους στην Ελλάδα που γίνεται στον δρόμο, στο κέντρο μιας πόλης. Μπροστά στο εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο Πειραιά απολαύσαμε σημαντικούς αθλητές και αθλήτριες απ’ όλο τον κόσμο, με εντυπωσιακά άλματα και καλές επιδόσεις με κορυφαίο φυσικά τον Χρυσό Ολυμπιονίκη μας Μίλτο Τεντόγλου. Ήταν μια μέρα γιορτής για τον Πειραιά μας, τη χάρηκαν όλοι οι Πειραιώτες, αλλά και όσοι παρακολούθησαν τον αγώνα ζωντανά από το Mega. Ο αγώνας αυτός θέλουμε να γίνει θεσμός και να γίνεται κάθε χρόνο στον Πειραιά. Δεν σταματάμε όμως εδώ. Πιστεύουμε ότι μέσα στην πόλη μπορούν να γίνουν πολλοί αγώνες στίβου και όχι μόνο. Ο Πειραιάς είναι συνυφασμένος με τον αθλητισμό και έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να διοργανώσουμε με επιτυχία κορυφαίους διεθνείς αγώνες, οι οποίοι εκτός από το ότι προβάλλουν την πόλη μας, δίνουν και κίνητρο στα παιδιά μας να στραφούν προς τον αθλητισμό. Ευχαριστώ τον ΣΕΓΑΣ και την Πρόεδρο Σοφία Σακοράφα για τη συνεργασία και όλους όσους εργάστηκαν και συνέβαλαν στην επιτυχία αυτής της διοργάνωσης όπως και τον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, μέσω του οποίου η εικόνα έφτασε σε κάθε γωνία της Ελλάδας».

Η Πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ κα. Σοφία Σακοράφα, δήλωσε:

«Από την αρχή της διοίκησής μας είχαμε ως στόχο να φέρνουμε το στίβο κοντά στην κοινωνία. Το Piraeus Street Long Jump είναι μια διοργάνωση που πετυχαίνει αυτό το στόχο. Ευχαριστούμε τον Δήμο Πειραιά για τη συνεργασία, που έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Πιστεύω πως αυτός ο αγώνας θα γίνει θεσμός. Χαίρομαι που οι Πειραιώτες ήταν εδώ και στήριξαν τους αθλητές και τις αθλήτριες».

Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού κ. Γιώργος Μαυρωτάς δήλωσε:

«Ο στίβος βγαίνει από το στάδιο κι έρχεται στην πόλη. Μοναδική αίσθηση και για τους θεατές αλλά και για τους αθλητές. Συγχαρητήρια στον Δήμο Πειραιά και στον ΣΕΓΑΣ για αυτή την εξαιρετική και πρωτότυπη πρωτοβουλία και εύχομαι να ακολουθήσουν και άλλα αθλήματα, για να έρθουν πιο κοντά στην πόλη».

Η Αντιδήμαρχος Εξωστρέφειας, Τουρισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κα. Ανδριάνα Ζαρακέλη, δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που οι «Ημέρες Θάλασσας 2023» ολοκληρώνονται με ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός με τον Μίλτο Τεντόγλου κι άλλους σπουδαίους αθλητές μπροστά από το εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για του χρόνου στις «Ημέρες Θάλασσας 2024», που θα είμαστε και πάλι εδώ».

Ο Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Ν. κ. Ιωσήφ Βουράκης δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Για ακόμη μια φορά αποδεικνύουμε όλοι όσοι συμμετείχαμε στη διοργάνωση αυτού του κορυφαίου αθλητικού event, πως ο Πειραιάς είναι για μεγάλες διοργανώσεις και αυτά που θα κάνουμε τα επόμενα χρόνια θα είναι εξίσου σημαντικά σε επίπεδο αθλητισμού. Ασφαλώς αποτελεί τιμή για την πόλη μας που ο Μίλτος Τεντόγλου συμμετείχε και μάλιστα κατέκτησε την πρώτη θέση με ένα εκπληκτικό άλμα».

Ο Σύμβουλος του Δημάρχου Πειραιά σε θέματα αθλητισμού κ. Νίκος Γέμελος ανέφερε πως ο Δήμαρχος Γιάννης Μώραλης ανοίγει τον δρόμο των αθλητικών εκδηλώσεων πόλης, ώστε οι αγώνες που θα διοργανώνονται να τιμούν τους πρωταθλητές μας και να τους φέρνουν σε άμεση επαφή με το κοινό.

Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής στο άλμα εις μήκος Μίλτος Τεντόγλου, μεταξύ άλλων, δήλωσε: «Ήταν πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Έχω πάει δύο φορές σε αγώνες street στο εξωτερικό και μπορώ να πω με σιγουριά ότι αυτός ήταν ο καλύτερος με διαφορά».

Ο Ομοσπονδιακός προπονητής αλμάτων και προπονητής του Μίλτου Τεντόγλου κ. Γιώργος Πομάσκι, μεταξύ άλλων, επεσήμανε:

«Συγχαρητήρια στον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη που είχε αυτή την σημαντική για εμάς πρωτοβουλία να υλοποιήσει έναν αγώνα εκτός γηπέδου και σε συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ διοργανώθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Οι αθλητές, οι προπονητές συμβάλαμε να δώσουμε χαρά στον κόσμο και ευχαριστώ όλους όσοι βρέθηκαν στο Δημοτικό Θέατρο καθώς και όλους όσους συνεργαστήκαμε και είχαμε αυτό το εκπληκτικό αποτέλεσμα».

Στο Piraeus Street Long Jump παρευρέθηκαν επίσης: ο πρώην Υπουργός και υποψήφιος Βουλευτής Θοδωρής Δρίτσας, οι υποψήφιοι Βουλευτές Νίκος Μανωλάκος, Διαμάντω Μανωλάκου, Νίκος Αμπατιέλος, Γεωργία Γεννιά, Βασίλης Οικονόμου, ο Δήμαρχος Νίκαιας - Αγίου Ιωάννου Ρέντη Γιώργος Ιωακειμίδης, ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά και υποψήφιος Δήμαρχος Πειραιά Γιώργος Γαβρίλης, οι Αντιδήμαρχοι Αθηνά Γλύκα - Χαρβαλάκου, Δημήτρης Καρύδης, Γρηγόρης Καψοκόλης, οι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Τάσος Μαρκαριάν, Αλέκα Τουμαζάτου, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Αντώνης Νικοπολίδης, Δημήτρης Γκερλές και Μιχάλης Αγρανιώτης, ο Πρόεδρος της Α’ Δημοτικής Κοινότητας Νικήτας Γκόλφης, ο Πρόεδρος της Β’ Δημοτικής Κοινότητας Αλέξανδρος Νανόπουλος, ο Πρόεδρος της Δ’ Δημοτικής Κοινότητας Τάσος Πούλος, Κοινοτικοί Σύμβουλοι, Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Πειραιά.

Platinum Sponsor της διοργάνωσης ήταν η Stoiximan.

Official Sponsor ήταν η Adidas.

Η διοργάνωση είχε ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από τον Official TV Broadcaster το MEGA.

Official Supporters ήταν οι Cardlink, ΙΕΚ ΑΛΦΑ, ΟΛΥΜΠΟΣ, iBS, Metropolitan Hospital, Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Βιομηχανία Μπισκότων & Ειδών Διατροφής, Delatolas express cargo, Fysiotek.

Official Mobility Partner ήταν η Sixt, μέλος του ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Official Water ήταν το Minoa Water.

Helpers ήταν οι Messinian Spa, Rescue Team DELTA.

Στην ομαλή διεξαγωγή και ροή της διοργάνωσης συνέβαλαν οι εθελοντές του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Το Sports Production ανέλαβε η ActiveMedia Group.

#PiraeusStreetLongJump

Website: https://piraeuslongjump.com

Facebook: https://www.facebook.com/piraeuslongjump

Instagram: https://www.instagram.com/piraeuslongjump

Twitter: https://twitter.com/PiraeusLongJump

YouTube: https://www.youtube.com/@PiraeusStreetLongJump