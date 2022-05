Επίδοση που… τρομάζει έκανε ο Εριον Νάιτον σε αγώνες στην Λουιζιάνα σημειώνοντας παγκόσμιο ρεκόρ εφήβων και 4η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στα 200 μέτρα.

Οσοι πίστευαν πως οι χρόνοι του Γιουσέιν Μπολτ δεν πρόκειται να σπάσουν, ας κρατήσουν μικρό καλάθι…

Ο Εριον Νάιτον τα ξημερώματα έκανε μία ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ εμφάνιση διαλύοντας το παγκόσμιο ρεκόρ εφήβων στα 200 μέτρα, με χρόνο 19.49!

Κι όμως ο 18χρονος έκανε μία επίδοση… εξωγήινη για την ηλικία του σε αγώνες στην Λουιζιάνα, καθώς το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ που άνηκε στον ίδιο, ήταν 19.84 που παράλληλα εκτός από παγκόσμιο ρεκόρ εφήβων, ήταν (και παραμένει) και παγκόσμιο ρεκόρ παίδων!

OH MY GOODNESS



@ErriyonK | 19.49

Fahnbulleh | 19.92

@camel_dorian | 20.00



We just witnessed the fourth fastest time in world history by Knighton. Camel drops a huge PR with a time of 20.00 to become the fourth fastest in LSU history!#GeauxTigers pic.twitter.com/AE4QmTYbTN