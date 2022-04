Στην λίστα των 4 υποψηφίων για κορυφαίο αθλητή για τον μήνα Μάρτιο είναι ο Μίλτος Τεντόγλου.

Με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου να έχει κλείσει τον Μάρτιο, όπως είναι λογικό οι υποψήφιοι αθλητές του μήνα στην Ευρώπη, βγήκαν από την συγκεκριμένη διοργάνωση. Και μέσα στην τελική λίστα είναι και ο Μίλτος Τεντόγλου.

Ο Γρεβενιώτης άλτης του μήκους κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο Βελιγράδι με εντυπωσιακή εμφάνιση και όπως είναι λογικό μπήκε στην τελική 4αδα όπου ο κόσμος ψηφίζει τον κορυφαίο του μήνα.

World indoor champions only!



Who is your men's Athlete of the Month for March 2022?



Poll to follow. pic.twitter.com/OPlXVJk3aG