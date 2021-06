Αθωώθηκε ο Σουμπένκοφ για υπόθεση ντόπινγκ

Ο πρωταθλητής των 110μ. εμπ., Σεργκέι Σουμπένκοφ αθωώθηκε από την παγκόσμια ομοσπονδία στίβου, καθώς έγινε αποδεκτή η απολογία του για υπόθεση με διουρητικά.

Ενας εκ των κορυφαίων αθλητών στον κόσμο στα 110μ. με εμπόδια στον στίβο, ο Ρώσος Σεργκέι Σουμπένκοφ, αθωώθηκε για την λανθασμένη, όπως αποδείχθηκε, τιμωρία του με 4ετη αποκλεισμό.

Σε μια υπόθεση που η Μονάδα Ακεραιότητας Στίβου, χαρακτήρισε ως «πραγματικά μοναδική», ο Σουμπένκοφ αθωώθηκε από την αρχική τιμωρία που δέχτηκε με 4ετη αποκλεισμό τον περασμένο Δεκέμβριο.

Ο Ρώσος εμποδιστής τιμωρήθηκε γιατί βρέθηκε σε αιφνίδιο τεστ με διουρητικά. Ωστόσο, ανακοινώθηκε πως ο Σουμπένκοφ «δεν έκανε κανένα σφάλμα, ούτε από αμέλεια» καθώς έπειτα από έρευνα διαπιστώθηκε πως η ουσία προέκυψε από κατάποση υπολειμμάτων από φάρμακα που χρησιμοποιούσε οικογενειακό του μέλος.

«Η τριμελής επιτροπή βρήκε την υπόθεση ως μία εξαιρετικά ειδική περίπτωση και αποδέχτηκε την απολογία του αθλητή. Ως εκ τούτου δεν υφίσταται ποινή. Η ολοκληρωμένη απόφαση θα ανακοινωθεί, ενώ μπορεί να γίνει προσφυγή στο CAS αν κάποια πλευρά το επιθυμεί» ανακοινώθηκε.

