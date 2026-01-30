Δείτε το video από τους Galacticos της Παρασκευής, όπου ο Νίκος Αθανασίου αποκάλυψε την κίνηση του Παναθηναϊκού για την απόκτηση του Μούσα Σισοκό!

Ο ρεπόρτερ για θέματα Παναθηναϊκού στο Gazzetta, Νίκος Αθανασίου, αποκάλυψε στην εκπομπή «Galacticos», πως το «τριφύλλι» είναι κοντά στην απόκτηση του Μούσα Σισοκό, του 36χρονου Γάλλου κεντρικού μέσου, που αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στην Γουότφορντ κι έχει μία πλούσια καριέρα πίσω του στην Premier League με Νιουκάστλ, Τότεναμ, αλλά και τις «σφήκες». Σημειωτέον μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που έχει 71 συμμετοχές με την εθνική Γαλλίας, έχοντας σκοράρει και δύο γκολ.

Δείτε το video της αποκάλυψης: