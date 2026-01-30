Παναθηναϊκός - Μούσα Σισοκό: Το video με την αποκάλυψη του Νίκου Αθανασίου!
Ο ρεπόρτερ για θέματα Παναθηναϊκού στο Gazzetta, Νίκος Αθανασίου, αποκάλυψε στην εκπομπή «Galacticos», πως το «τριφύλλι» είναι κοντά στην απόκτηση του Μούσα Σισοκό, του 36χρονου Γάλλου κεντρικού μέσου, που αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στην Γουότφορντ κι έχει μία πλούσια καριέρα πίσω του στην Premier League με Νιουκάστλ, Τότεναμ, αλλά και τις «σφήκες». Σημειωτέον μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που έχει 71 συμμετοχές με την εθνική Γαλλίας, έχοντας σκοράρει και δύο γκολ.
Δείτε το video της αποκάλυψης:
