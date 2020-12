«Δεν πλενόμουν, δεν έτρωγα»: Εθισμένος στα video games έπαιζε World of Warcraft 12 ώρες τη μέρα (pics)

Ένας πρώην εθισμένος στα βιντεοπαιχνίδια λέει ότι συνήθιζε να κοιμάται στο πληκτρολόγιό του και ξεχνούσε να κάνει ντους, καθώς έπαιζε 12 ώρες σερί καθημερινά, κυρίως World of Warcraft!

Ο Lee Chambers, μάλιστα, έχασε μια ολόκληρη χρονιά στο πανεπιστήμιο, αλλά και τη δουλειά του, ως αποτέλεσμα του τρόπου ζωής του. Τώρα, όμως, εργάζεται ως life coach στη Βρετανία, δίνοντας συμβουλές στους άλλους, για να μη φτάσουν ποτέ στο σημείο που έφτασε εκείνος πριν από λίγα μόλις χρόνια.

«Ο εθισμός στα τυχερά παιχνίδια κάνει κακό στα οικονομικά σου και ο εθισμός στα ναρκωτικά στην υγεία σου και την κοινωνική σου ζωή», είπε στο My London.

«Αλλά ο εθισμός στα video games κλέβει τον χρόνο σου και την προσωπική σου ανάπτυξη, και μπορεί να σου συμβεί σε τόσο μικρή ηλικία. Δεν μπορείς να επιστρέψεις στη νιότη σου», τονίζει χαρακτηριστικά.

