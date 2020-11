Μανταρίνια πουλήθηκαν σχεδόν 8.200 ευρώ! (pic)

Στη αγορά Ota του Τόκιο, ένας ανώνυμος πλειοδότης έγινε ο νέος ιδιοκτήτης 100 πολύτιμων ιαπωνικών μανταρινιών, που ονομάζονται mikan, και τα οποία κοστίζουν περίπου 96 δολάρια το ένα.

Τα περιζήτητα εσπεριδοειδή καλλιεργήθηκαν στην περιοχή Nishiuwa του Ehime, στο νησί Shikoku της νότιας Ιαπωνίας, σύμφωνα με το CNN.

Μόνο (περίπου) 100 αγρότες είναι γνωστό ότι καλλιεργούν αυτήν τη συγκεκριμένη ποικιλία "mikan", η οποία είναι ξεφλουδισμένη, σχεδόν χωρίς σπόρους και είναι αγαπημένη για την «καλή ισορροπία πλούσιων και γλυκών γεύσεων». Γνωστή ως Hinomaru, είναι μία από τις κορυφαίες μάρκες στην αγορά mikan.

«Τα Hinomaru mikan παράγονται στην ακτή της πόλης Yawatahama στο νομό Ehime», δήλωσε ο ειδικός πωλήσεων της Nishiuwa Shin Asai στο CNN.

«Είναι ένα mikan που καλλιεργείται με τους λεγόμενους τρεις ήλιους: τον πραγματικό ήλιο, το φως αντανακλάται από τη θάλασσα και το φως από τους πέτρινους τοίχους των πεζών».

«Το Hinomaru mikan φέτος ήταν ιδιαίτερα καλής ποιότητας», είπε ο Asai. Τα μανταρίνια είναι ένα από τα πιο δημοφιλή φρούτα της Ιαπωνίας, σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικής της χώρας, αλλά ποιος τα αγαπάει τόσο ώστε να πληρώσει 9.600 δολάρια (περίπου 8.200 ευρώ).

