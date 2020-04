iPhone SE: Η Apple κυκλοφόρησε τo νέο οικονομικό smartphone της! (pics & vid)

Αναμενόταν και... να το που συνέβη!

Εν μέσω πανδημίας κορονοϊού, η Apple ανακοίνωσε και επίσημα πριν από λίγο το νέο iPhone SE! Όχι, φυσικά, με κάποιο φαντασμαγορικό event όπως γίνεται συνήθως, αλλά με ένα λιτό δελτίο Τύπου...

Το νέο, και προσιτό σε όσους ψάχνουν κάτι οικονομικότερο, smartphone έχει εμφάνιση iPhone 8, δηλαδή οθόνη 4.7’’ IPS LCD Retina με μεγάλα bezels και home button με Touch ID. Η τιμή του θα ξεκινά από τα 365 ευρώ για την έκδοση με 64GB αποθηκευτικό χώρο -όσο κόστιζε και το iPhone SE του 2016. Θα κυκλοφορήσουν, φυσικά και εκδόσεις με 128GB και 256GB.

Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται ενημέρωση για την Ελλάδα. Πάντως, το πολυαναμενόμενο iPhone SE θα είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία από τις 17 Απριλίου 2020 και θα κυκλοφορήσει στις 24 Απριλίου 2020.

Αξίζει να ότι συμπεριλαμβάνεται δωρεάν ένας χρόνος στην υπηρεσία Apple TV+!

Τα διαθέσιμα χρώματα είναι μαύρο, λευκό και κόκκινο.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, θα έχει, μεταξύ άλλων, επεξεργαστή Α13 Bionic, αυτόν, δηλαδή, που χρησιμοποιείται και στα iPhone 11 και iPhone 11 Pro και θεωρείται ο πιο γρήγορος στα smartphone, μονή κάμερα 12MP με λειτουργία Smart HDR για συνδυασμό πολλαπλών λήψεων, Touch ID (δακτυλικό αποτύπωμα), που θα εξασφαλίζει την ασφάλεια της συσκευής ως προς τον χρήστη της και δυνατότητα εγγραφής 4K video.

