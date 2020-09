Αλπακά μπήκε σε γήπεδο και διέκοψε τον ποδοσφαιρικό αγώνα (vid)

Ένας αγώνας ποδοσφαίρου διακόπηκε από έναν ασυνήθιστο «εισβολέα» και συγκεκριμένα ένα αλπακά, το οποίο μπήκε στο γήπεδο.

Το ματς της Carlton Athletic εναντίον της Ilkley Town στο West Yorkshire το Σάββατο σταμάτησε για 15 λεπτά όταν ο Oscar (το αλπακά δηλαδή) δραπέτευσε από ένα κοντινό αγρόκτημα και... βρέθηκε στον αγώνα.

Οι παρευρισκόμενοι προσπάθησαν να δελεάσουν το ζώο με φαγητό ώστε να φύγει από το γήπεδο αλλά τελικά ένας αγρότης κατάφερε να το οδηγήσει εκτός.

It's been revealed on #BBCBreakfast that Oscar the alpaca has been invited to @ilkleytown training after showing off his skills on the pitch at the weekend @ilkleytown pic.twitter.com/58DBuhKqQo

— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) September 21, 2020