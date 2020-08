YouTuber έφτιαξε «όπλο» που εκτοξεύει και δένει μάσκες στα πρόσωπα όσων δεν φορούν (vid)

Να η λύση...

Ένας τρομερός τύπος, ονόματι Allen Pan, λάτρης της μηχανικής, έφτιαξε έναν υδραυλικό εκτοξευτήρα μασκών που, όχι μόνο πετά, αλλά δένει τις μάσκες στα πρόσωπα των περαστικών -που δεν φορούν!

«Υπάρχουν πάρα πολλοί έξυπνοι άνθρωποι εκεί έξω που έχουν φτιάξει καλά βίντεο. Αν αυτά μπορούσαν να έχουν επηρεάσει κόσμο, θα το είχαν κάνει μέχρι τώρα».

America has a pandemic problem so I solved it by making a gun: pic.twitter.com/WRaiuVU90K

— Allen Pan (@AnyTechnology) August 15, 2020