Ο κορονοϊός ανοίγει νέους ορίζοντες: Το πρώτο drive-through στριπτιτζάδικο είναι γεγονός (pics & vid)

Ο εφιάλτης του κορονοϊού γεννάει μερικές από τις πιο ονειρεμένες ιδέες.

Πώς αλλιώς, δηλαδή, να χαρακτηρίσεις όσα «κατεβάζει» στο μυαλό του αυτός ο απίθανος ιδιοκτήτης του strip club Lucky Devil Lounge στο Όρεγκον των ΗΠΑ ονόματι Shon Boulden;

Πριν από λίγες μέρες έγινε γνωστή η πρώτη καινοτομία του. «Πληγωμένος» από την πανδημία, όπως, άλλωστε, σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, σκέφτηκε το εξής απίθανο: Οι χορεύτριες να κάνουν delivery φαγητό -και το στριπτιτζάδικο να μετατραπεί σε κάτι σαν μπεργκεράδικο, προκειμένου να επιβιώσει.

Κάπως έτσι «γεννήθηκε» η υπηρεσία Boober Eats. Με 30 δολάρια -ποσό το οποίο μοιράζονται όλοι οι εργαζόμενοι στο κλειστό, φυσικά, λόγω της πανδημίας club- οι πελάτες μπορούν να παραγγείλουν ένα μπέργκερ και πατάτες σπίτι τους, στο οποίο εμφανίζονται δύο χορεύτριες, συνοδευόμενες από έναν οδηγό-σεκιούριτι! Οι χορεύτριες φορούν ιατρικές μάσκες και προστατευτικά γάντια, είναι εφοδιασμένες με απολυμαντικό χεριών και παραδίδουν την παραγγελία στην εξώπορτα του πελάτη, όπως ακριβώς επιτάσσουν οι κανονισμοί.

Ωστόσο, η παραπάνω πρωτοβουλία έγινε viral. Και στο μυαλό του ιδιοκτήτη του strip club γεννήθηκε και πήρε, τελικά, σάρκα και οστά άλλη μια φαεινή ιδέα: Το πρώτο drive-through στριπτιτζάδικο! Και είναι ό,τι ακριβώς καταλαβαίνετε!

These Reuters photos of a strip club in Oregon operating as a drive through takeaway service confirm that we have reached the neon anime sci fi part of our future dystopia. pic.twitter.com/kRKOVz5CWE — Sean Craig (@sdbcraig) April 30, 2020

Ο τύπος έβγαλε ξανά τις χορεύτριες στη δουλειά (την κανονική τους, όχι εκείνη του ντελιβερά), δημιουργώντας έναν τεράστιο χώρο, όπου ο πελάτης μπαίνει με το αμάξι του και απολαμβάνει, καθώς αριστερά και δεξιά υπάρχουν πλατφόρμες με κοπέλες που χορεύουν -και μπροστά τους κιγκλιδώματα.

«Και τα tips;», θα αναρωτηθείτε. Υπάρχει μέριμνα και για αυτό, με κουβάδες, όπου οι πελάτες μπορούν να αφήνουν τα πουρμπουάρ τους στις στρίπερ! Και έχει και συνέχεια...

Κάθε οδηγός μπορεί να παραγγείλει το ποτό του μέσα από το αμάξι του με ασφάλεια, ενώ προσφέρονται και σνακς, τα οποία παραδίδονται μέσα σε χαρτοσακούλα.

Σύμφωνα με το Reuters (ναι, μέχρι εκεί έφτασε η χάρη του Shon), η ιδέα υπήρχε στο κεφάλι του από τις αρχές του Μαρτίου, όταν ξέσπασε και στις ΗΠΑ η πανδημίας της νόσου Covid-19, και τώρα έγινε πράξη.

An Oregon strip club forced into the takeout-dining business has returned to its burlesque roots by offering delivery and drive-through services featuring exotic dancers - a concept the owner has promoted as ‘Food 2 Go-Go’ https://t.co/Vg7twEYLzZ pic.twitter.com/BaI5uaTQky — Reuters (@Reuters) April 28, 2020