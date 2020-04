Το νέο hit για τον Σωτήρη Τσιόδρα: «Dance with the Tsiodras» (vid)

Το τελευταίο διάστημα ο Σωτήρης Τσιόδρας και ο Νίκος Χαρδαλιάς είναι δυο πρόσωπα που έχουν μπει για τα καλά στην ζωή των Ελλήνων, λόγω του κορονοϊού.

Μάλιστα, αφού υπάρχει και πολύς ελεύθερος χρόνος λόγω της καραντίνας, αρκετοί είναι εκείνοι που προσπαθούν να διακωμωδήσουν την κατάσταση που επικρατεί λόγω της covid-19.

Πριν από λίγες μέρες είχε γίνει viral ένα τραγούδι για τον Νίκο Χαρδαλιά, με τίτλο «Ρώτησα τον Χαρδαλιά που θα κάνω πασχαλιά», με τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας να απαντά στους δημιουργούς του.

Τώρα ήταν η σειρά του Σωτήρη Τσιόδρα να γίνει τραγούδι. Συγκεκριμένα, έγινε μια διασκευή του «Dance with the devil» σε «Dance with the Tsiodras».

Δημιουργός του τραγουδιού είναι ο κωμικός, Αλέξανδρος Χαριζάνης.